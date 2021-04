Borse di studio per gli studenti delle scuole superiori di Avezzano, ecco come fare richiesta

Avezzano. Borse di studio per gli studenti delle scuole superiori della città. I ragazzi che frequentano gli Istituti superiori e hanno beneficiato della fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo sono stati inseriti dalla Regione anche nella graduatoria dei beneficiari delle borse di studio del programma ministeriale “lo Studio”. Le borse di studio sono in pagamento fino al 31 marzo negli uffici postali di Avezzano. Basterà comunicare all’operatore dello sportello di dover incassare una borsa di studio erogata dal Miur attraverso un “Bonifico domiciliato” ed esibire il codice fiscale e il documento d’identità in corso di validità.

Per gli studenti beneficiari minorenni è necessario che un genitore eh esercita la responsabilità genitoriale o chi ne fa le veci, si rechi in Ufficio Postale munito di: originale del proprio documento di identità in corso di validità, ciò per l’identificazione; originale del proprio codice fiscale; originale del documento di identità in corso di validità dello studente beneficiario della borsa di studio; originale del codice fiscale dello studente beneficiario della borsa di studio; copia compilata della dichiarazione sostitutiva allegata da firmare esclusivamente davanti all’operatore dell’ufficio postale.

Per gli studenti beneficiari maggiorenni, è sufficiente che il beneficiario si presenti m un qualsiasi Ufficio Postale munito di documento d’identità in corso di validità e del proprio codice fiscale, comunicando all’operatore di sportello di dovere incassare una borsa di studio erogata dal Ministero dell’Istruzione attraverso un “Bonifico domiciliato”. Non sono ammesse deleghe ad altri soggetti per la riscossione del contributo economico.

Ad ogni buon fine, i beneficiari potranno acquisire tutte le eventuali ulteriori informazioni inerenti i tempi e le modalità di riscossione dei voucher, consultando il seguente link: https://iostudio.pubblica.istruzione.it/web/guest/voucher/ o inviando le richieste di informazioni esclusivamente all’indirizzo [email protected] o al numero telefonico 06/40409803.