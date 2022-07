Borse di studio per gli studenti del Liceo Scientifico in ricordo di Gian Mauro Frabotta

Avezzano. Borse di studio da “Gli amici di Frabby” per gli studenti del Liceo Scientifico “Vitruvio Pollione”. Per il secondo anno consecutivo l’associazione nata per volere degli amici di Gianmauro Frabotta, uno dei 4 escursionisti marsicani che ha perso la vita sul Monte Velino a causa di una valanga, il 24 gennaio dello scorso anno, hanno deciso di organizzare l’iniziativa in suo ricordo.

La scuola scelta è il Liceo Scientifico che Frabotta, il quale a maggio scorso avrebbe compiuto 33 anni, ha frequentato da adolescente. Agli studenti meritevoli del “Vitruvio Pollione” i ragazzi hanno deciso di consegnare quattro borse di studio da 250euro ciascuna. Un modo per mantenere sempre viva la memoria e il ricordo del giovane ingegnere dell’Eni.

Lunedì 11 luglio, alle 10.30, ci sarà la premiazione e la consegna delle borse di studio ai ragazzi nella sala conferenze della scuola messa a disposizione dalla dirigenza scolastica.