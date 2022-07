Borse Desigual: scopri quale modello sarà alla moda in questa stagione

Le borse Desigual sono ormai da anni un simbolo di stile ed eleganza che ogni anno segue la moda. In questo articolo andremo a vedere insieme quale modello sarà alla moda in questa stagione.

Quali modelli propone Desigual per la stagione primavera/estate 2022?

Anche quest’anno, come ogni anno, Desigual ha lanciato la sua nuova collezione di borse, sempre di altissima qualità ed alla moda.

Per la stagione primavera/estate 2022, le borse Desigual avranno temi con ricami etnici, mandala e stampe floreali.

La novità di quest’anno sono gli zaini trasformabili in borse da portare a mano e le nuove shopping bag con patch animalier o con temi più giovanili, come per esempio la faccia di Topolino.

Per quanto riguarda i modelli delle borse Desigual a mano, il brand propone ricami etnici ed uno stile molto colorato e variopinto, perfette per abbinamenti casual o chic.

Un altro modello che andrà molto per la stagione prima/estate 2022 sono le borse a spalla con temi mandala e floreali. La novità per amplificare la capienza e renderla maggiormente comode è la pochette nera che completa la tracolla.

Se sei una donna che si muove tanto in città dovrai comprare la nuova maxi borsa per shopping con volumi ampi e capienti. Il tema principale della fantasia rimane sempre il mandala, i temi floreali e ricami etnici.

Questi sono i modelli più alla moda per quanto riguarda la linea delle borse Desigual primavera/estate 2022. Se comunque sei amante degli altri modelli non ti frenare e acquista comunque la tua nuova borsa Desigual, un brand che comunque risulterà sempre alla moda e stilosa, grazie alle sue particolari fantasie e alle sue stampe variopinte.

Dove acquistare le borse Desigual?

Se non sai dove acquistare la tua nuova borsa Desigual, ti consigliamo di visitare Escarpe.it, un semplice e pratico shop online dove potrai trovare il modello perfetto per le tue esigenze, qualsiasi esse siano. Escarpe.it è stato riconosciuto dal Corriere Della Sera come migliore E-commerce di scarpe del 2022.

Oltre alle borse Desigual potrai acquistare, tante altre tipologie di accessori, come le scarpe, gli occhiali da sole o gli orologi di marche famose in Italia e in tutto il mondo.

In questo negozio online sono disponibili anche tutti gli accessori per poter modificare il tuo paio di scarpe e renderlo unico in base alle tue preferenze o le tue esigenze.

Qui portai acquistare in modo pratico e sicuro, la spedizione è garantita in pochi giorni. Per il pagamento potrai effettuarlo sia tramite carta che tramite Paypal o anche con i contanti alla consegna.

Come abbinare le borse Desigual?

Una borsa da sola può passare inosservata, ma se abbinata nella maniera giusta, potrà essere l’elemento e l’accessorio che farà svoltare totalmente il tuo outfit, trasformandolo in un abbinamento unico, inimitabile e molto stiloso.

Perfette da abbinare con outfit sgargianti e colorati le borse Desigual sono un accessorio utilizzabile durante tutto l’anno, ma soprattutto durante le stagioni più calde primavera ed estate dove andrai ad indossare prevalentemente colori accessi.

Ti consigliamo di accostare le borse Desigual a vestiti molto colorati, preferibilmente che abbiano patch o fantasie che richiamino i temi sulla borsa, quindi i mandala, le patch floreali a specchio o ricami etnici.

Come capi d’abbigliamento potrai scegliere in base al tuo stile o alla temperatura e scegliere se indossare t-shirt o giacche in pelle.