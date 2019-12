Borgo di Natale, prodotti locali e gastronomia della tradizione oggi a Castronovo

San Vincenzo Valle Roveto. Torna “Borgo di Natale”, la manifestazione, giunta alla seconda edizione, organizzata dalla Pro Loco di Castronovo, per promuovere e valorizzare la bellezza del caratteristico borgo, i prodotti tipici locali e la gastronomia della tradizione.

Oggi, Sabato 7 dicembre, dalle ore 12:00 fino alla mezzanotte, nel borgo illuminato a festa e con un’atmosfera natalizia, cantine aperte con degustazione di piatti tipici della cucina delle nonne, tra mercatini, presepi, spettacoli ed animazioni per bambini, Babbo Natale, musica tradizionale ed artisti di strada. Ventinove cantine offriranno ai visitatori gustosi menù, da assaporare percorrendo le caratteristiche vie del paese, dove il Natale sembra già arrivato. Una festa resa possibile grazie ai volontari della Pro Loco, con in testa il Presidente Mario Novelli, ed al contributo ed alla volontà dei cittadini che si impegnano con entusiasmo per animare questo momento, con l’obiettivo di valorizzare la propria storia, le tradizioni e la loro identità. Una festa che si vuole distinguere anche per l’attenzione che ripone all’ambiente, con la scelta del Plastic Free ed alla cultura, legata alle radici ed alla storia del borgo. Verrà allestita, una mostra di pittura di un artista locale ed una proiezione di foto per raccontare il paese di una volta.