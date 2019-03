Borgo di Alba Fucens venerdi sera 8 marzo alle 20 “Sapori e Profumi di Donna”

Alba Fucens. Venerdi 8 alle 20,00 e sabato 9 marzo presso l’Alchimista del borgo due serate tutte al femminile con “Sapori e Profumi” una cena percorso: “scegli quale donna vuoi essere”. Dopo il successo della cena anni 20 e le “Flapper girl” si torna ad omaggiare le donne in tutto il loro splendore. I ruggenti anni 20 erano quelli di Coco Chanel, l’eroina della moda, del taglio alla “garcone”, delle collane di perle e ” la cloche” che hanno fatto la storia della moda e del costume, giovani donne con un’attitudine molto “mannish” Per la festa dell’ 8 marzo si vogliono riproporre figure femminili che si sono contraddistinte per la lotta con se stesse, con il sistema e per amore, ecco che assieme ancora a Choco Chanel che ha fatto dell ‘eleganza e della femminilità il suo passepartout troviamo Artemisia Gentileschi, forza e determinazione,Frida Kalo, sofferenza e passione e Rosa Parks coraggio e libertà. Donne-eroine che hanno lottato per la verità e l’amore sempre con grande dignità e che hanno saputo condurre la figura femminile al largo da quel “mare magnum” di pregiudizi e ottusità.Come omaggio alle loro figure, venerdi e sabato si potranno degustare a cena, presso l’Alchimista del borgo, 4 cocktail che le ricordano. E tu, quale donna vuoi essere? Per prenotazioni 349 8109971