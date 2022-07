Borgo dei murales: l’estate di Aielli è pronta a partire

Aielli. Il calendario di eventi, iniziato a maggio e giugno con la realizzazione di tre nuovi murales degli artisti Zebu, Franco Fasoli, Aec Interesni Kazki, è ricco e pieno di cose da vivere.

Altri due murales arricchiranno le strade del borgo, quello del palestinese Taqui Spateen e quella della spagnola Conxi Sane.

A luglio e agosto ci saranno visite guidate, osservazioni astronomiche, scultura, live, dj set, laboratori, gastronomia e arte ovunque.

“Save the date”

23/7 – 4/8 Il Simposio di Scultura ad Aielli Stazione.

29/7 – 31/7 Borgo Universo for Palestina il festival di integrazione fra i popoli, in collaborazione con l’Ambasciata Palestinese in Italia.

1/8 – 4/8 Borgo universo, il festival.

Arte, musica, concerti, osservazioni astronomiche, visite guidate, street food, reading, ma come sempre saranno la creatività, la curiosità e la gente a creare lo spettacolo del nostro borgo.

Il programma è completo e consultabile al link https://borgouniverso.com/programma