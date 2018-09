Borgo Angizia, Di Bastiano scrive a De Angelis: bisogna ridare la giusta luce al sottopasso

Avezzano. Si torna a discutere del sottopasso di Borgo Angizia. A parlare è Augusto Di Bastiano, del Centro Guiridico del Cittadino.

Dopo l’inaugurazione della nuova piazza Risorgimento, Di Bastiano, in una nota, chiede al sindaco di Avezzano, Gabriele De Angelis, di ridare la giusta visibilità “ad un’opera che richiedo da anni, già dal lontano 2004, per ridare la giusta luce al sottopasso di Borgo Angizia che collega la città alla via nuova”.

“Questo è il quinto anno consecutivo“, afferma Augusto Di Bastiano, “che segnalo, insieme ad altri cittadini, la mancanza di luce all’interno del sottopasso dato che, dal mese di settembre fino a tarda primavera, il mattino il sole sorge più tardi e per molti mesi il sottopasso sarà poco illuminato”.

“La passata amministrazione“, continua Di Bastiano, “mise un passamano, nel novembre del 2016, ma si fermò li. Tre di quelle luci che illuminano la fontana di piazza Risorgimento starebbero molto bene al sottopasso, una per ogni ingresso e una al centro.”

La denuncia del Centro Giuridico del cittadino sarà ricordata al sindaco periodicamente finché il sottopasso non sarà reso di nuovo decoroso e agibile per la collettività.

“Mi auguro che cosi come fatto per piazza Risorgimento“, conclude Di Bastiano, “Lei possa venire a Borgo Angizia per inaugurare la ristrutturazione del sottopasso”.