Borghi Autentici, Pescocanale ospita la terza edizione con mercatino a km 0. Ecco il programma

Capistrello. Domenica 30 settembre si svolgerà in tutta Italia la Giornata Nazionale dei Borghi Autentici. Tema centrale quello della “Comunità del cibo buono e autentico” per valorizzare il grande patrimonio enogastronomico italiano e il suo legame profondo con la tradizione e la storia dei diversi territori. Il Comune di Capistrello parteciperà all’iniziativa con la frazione di Pescocanale. Tanti gli eventi in programma che ruotano attorno ai temi di cibo, spreco alimentare, sostenibilità e tradizione.

La giornata prenderà il via alle 10.30, nei locali della sede Avis, con il convegno “Meno spreco più solidarietà” a cui seguirà la presentazione del libro “Paesi d’Acqua” di Sergio Natalia. Porterà i suoi saluti il sindaco di Capistrello, Francesco Ciciotti. Interverranno: il presidente Sezione Soci Coop Marsica Virginia Buonavolontà e l’autore del libro. Alle 11.30, passeggiata nel centro storico di Pescocanale a cura di Fabrizio Petroni. Alle 13, tutti a tavola, nella sede Avis, per condividere il cibo, ma soprattutto la gioia e l’orgoglio di far parte di una comunità. L’incontro a tavola sarà improntato sul riciclo e il riutilizzo del cibo come lotta allo spreco alimentare, prendendo a riferimento le tradizioni alimentari locali.

Nel corso della manifestazione sarà possibile visitare la mostra fotografica a cura dell’ ”Associazione Pingaria” ed acquistare dai produttori locali grazie al “Mercatino autentico a Km 0” allestito nel centro storico del piccolo borgo. Diverse le postazioni con prodotti caseari, salumi, cerali, miele e derivati.