La Marsica festeggia la lentezza con la giornata dei Borghi autentici. Passeggiate senza cellulare e orologio

Avezzano. Cinque comuni marsicani si preparano a festeggiare la giornata nazionale dei borghi autentici d’Italia. Domenica 29 settembre a Scurcola Marsicana, Sante Marie, San Vincenzo Valle Roveto, Capistrello e Balsorano andrà in scena l’appuntamento dedicato ai luoghi della “Lentezza e del saper fare”. A Scurcola Marsicana l’appuntamento inizierà di buon mattino a partire dalle 8 con una passeggiata nel borgo e un contest Instagram a tema. Le fotografie migliori contribuiranno alla realizzazione di un video promozionale del paese. Contemporaneamente in corso Vittorio Emanuele III e in piazza Risorgimento ci sarà il mercatino dell’artigianato.

I bambini della scuola per l’infanzia Pio XII apriranno la giornata dei borghi a Sante Marie con la festa dell’accoglienza in programma per le 9. Alle 9 partirà anche una passeggiata sul cammino dei briganti e subito dopo l’evento di solidarietà a cura dell’associazione Dona un sorriso infanzia missionaria per il Brasile “Una corsa per un sorriso”. Gli artisti di Marsarte allestiranno una collettiva d’arte contemporanea, mentre i produttori locali apriranno il mercatino a km 0. Il pranzo sarà curato dalle associazioni locali con piatti della tradizione e accompagnato dai vini serviti dalla Fondazione italiana sommelier Abruzzo centrale. Nel pomeriggio spazio per i bambini con “Favole animate” nel borgo della lettura e giochi popolari in piazza. Alle 16 è prevista la premiazione della collettiva d’arte e subito dopo l’esibizione del gruppo teatrale “I briganti di Cartore”.

A Capistrello alle 10.30 ci sarà un campionato regionale di corsa a ostacoli nel parco dell’Emissario di Claudio dove alle 15 è prevista una passeggiata. Alle 18, nella sala consiliare del comune di Capistrello, convegno di presentazione dei nuovi dati dell’Arunzo.

A San Vincenzo e Balsorano giornata senza tempo e senza plastica. Si partirà alle 8 con una passeggiata a Balsorano vecchio si andrà avanti a metà mattina alla scoperta di San Vincenzo vecchio per un’escursione senza telefono e senza orologio. A pranzo ci si ritroverà sempre a San Vincenzo per degustare le prelibatezze preparate dalle associazioni e nel pomeriggio si ascolteranno le storie di un tempo. Alle 17 la giornata si chiuderà a Balsorano con una riflessione sul tema “Promozione e sviluppo del territorio” nell’ex scuola del paese.