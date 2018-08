Boom di visitatori tra i vicoli di Poggio Cinolfo per “Il Borgo e i suoi sapori, le vie del gusto”

Poggio Cinolfo. Si è concluso nel migliore dei modi l’evento di sabato 25 agosto, “Il Borgo e i suoi sapori, le vie del gusto” che si è tenuto a Poggio Cinolfo, sabato scorso. La massiccia presenza di visitatori oltre ad apprezzare il buon sapore della cucina locale e del buon vino abruzzese, nelle varie piazzette allestite per la degustazione, hanno gradito la cordiale e gioiosa spensieratezza che l’evento stesso ha suscitato. In ogni angolo del paese ed in ogni vicoletto, resi ancor più suggestivi con la luce delle candele a fare da cornice, si respirava un aria magica disegnando quel senso di benessere e di compiacimento dello star bene con se e con gli altri. L’intento della Pro Loco Aginulfo, oltre ad esaltare l’enogastronomia locale, “è stato, attraverso questa manifestazione, trasmettere quella pienezza dello star bene insieme ampiamente riuscito visto i risultati. Quanto realizzato – dichiara il presidente Domenico De Santis – speriamo che possa suscitare un interesse sempre maggiore per il nostro paese e per tutta la Piana del Cavaliere la quale ha ampi margini per un sviluppo turistico”.

Ultime Notizie