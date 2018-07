Boom di presenze per Avezzano in Cinema, questa sera la terza serata di film all’Arena Mazzini

Avezzano. Continuano le luci di anteprima e i bagliori accesi dell’entusiasmo per la Rassegna Cinematografica 2018 Avezzano in Cinema, firmata dallo staff di Abruzzo in Musica – Eventi. Ieri sera, all’Arena Mazzini, nuova proiezione e nuovo saluto dell’assessore alla Cultura e ai Grandi Eventi della città di Avezzano, Pierluigi Di Stefano. Continua la carrellata dei film d’autore: questa sera toccherà infatti a Moglie e Marito, pellicola del del 2017.

L’esordio cinematografico del regista Simone Godano, un italianissimo talento della cinepresa, sarà il fiore all’occhiello prescelto per la terza serata, nonché terzo appuntamento, della Rassegna di Cinema e di Film, messa in piedi, circa tre anni fa, da Abruzzo in Musica – Eventi, realtà pro arte e pro cultura cittadina, capeggiata da Filippo Morelli. Questa sera, sempre a partire dalle ore 21 e 30, le luci della ribalta marsicana si accenderanno sul terzo film in programmazione, dal titolo di Moglie e Marito, pellicola, anche questa battezzata dal botteghino, con ben 2,2 milioni di euro, nell’anno 2017.

Gli attori protagonisti sono Pierfrancesco Favino, Kasia Smutniak, assieme a Valerio Aprea, Sebastian Dimulescu e Gaetano Bruno. “Il pubblico sta rispondendo benissimo”, afferma Filippo Morelli, esprimendo piena soddisfazione per un primo e sommario bilancio delle serate di cinema. “Davvero non ci possiamo lamentare. Durante la prima serata, è vero, abbiamo avuto un battesimo non fortunatissimo con la pioggia che cadeva giù copiosa, ma, ieri sera, il Drive-In di Avezzano è esploso in tutto il suo entusiasmo. Ed è proprio l’entusiasmo che è divenuto motore di un progetto che mira a crescere sempre di più. Ieri sera, risate e animazione, nonché una grande partecipazione da parte del pubblico presente. Un’Arena Mazzini, insomma, per dirla in breve, che è tornata a rivivere anche di notte: gremitissima. Per i numeri schietti sinceri, però, aspettiamo il bilancio finale delle presenze. Con Smetto quando voglio – Masterclass abbiamo toccato l’apice”.

“L’Arena Mazzini della città ha aperto i battenti esclusivamente per questa rassegna cinematografica, durante questa stagione estiva”, ha dichiarato al pubblico presente, l’assessore Pierluigi Di Stefano, in rappresentanza del comune di Avezzano, che ha patrocinato l’iniziativa. “Noi, in qualità di comune, ci teniamo a questo spazio urbano. Vorremmo che esso fosse utilizzato sempre così, per accogliere e non allontanare. L’importante, in fondo, è il fare: e con la rassegna di cinema del 2018, senza dubbio, abbiamo fatto un passo in avanti, per il godimento della cosiddetta ‘città bella’, a prova anche di turista”.