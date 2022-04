Boom di presenze nella Marsica per Pasqua e Pasquetta tra musei, borghi e natura

Avezzano. La Marsica è stata una delle mete preferite per Pasqua e Pasquetta. Dopo un lungo periodo di fermo il turismo di ritorno e le visite alla scoperta del territorio sono ripartite alla grande. Tante le presenze nei riti di Pasqua e altrettante le presenze nei luoghi più gettonati della Marsica.

Boom di presenze al castello Piccolomini di Celano dove, in un solo giorno, ci sono stati 1.031 visitatori. “Ieri siete stati tantissimi a farci visita”, spiegano dal castello che ospita la collezione Torlonia e il museo d’Arte Sacra della Marsica, “tutto lo staff è stato lieto di ospitarvi e vi ringrazia per aver scelto il Castello Piccolomini per la vostra gita fuori porta nel giorno di Pasquetta. 1.031 visitatori è un record assoluto, non avevamo mai toccato quota mille in un singolo giorno”.

Tante le presenze in questi giorni di Pasqua anche a Tagliacozzo dove la processione del Venerdì Santo ha visto la partecipazione di migliaia di fedeli. Piazza dell’Obelisco, che si prepara all’imminente festività del Volto Santo, attesa per domenica, si è riempita dopo il lungo inverno.

In tantissimi hanno scelto Aielli per una passeggiata tra i vicoli del policromo borgo. Soddisfatto il sindaco, Enzo Di Natale, per il quale “5mila presenze hanno animato la Pasquetta 2022 ad Aielli. Oggi tante persone hanno scelto arte, storia, natura e astronomia, con i tour dei murales, le passeggiate in montagna e le attività alla Torre delle Stelle. Siamo agli inizi di una lunga programmazione piena di eventi che ad Aielli ci accompagnerà per tutta l’estate. Borgo Universo è il museo a cielo aperto di Aielli che quest’anno sarà arricchito da nuove forme d’arte, e nuove scommesse per il territorio intero Abbiamo ancora tanto da fare per far rinascere con arte e cultura la Marsica e l’Abruzzo, il bello deve ancora venire”.

Tutto esaurito anche nella riserva naturale Zompo lo Schioppo a Morino. Le aree pic – nic erao state prenotate da giorni, ma gli appassionati di natura non hanno voluto rinunciare a una passeggiata nel verde inoltrandosi tra i sentieri per arrivare alla splendida cascata. Molte le presenze anche al parco della Sponga di Canistro, alle grotte di Pietrasecca, nel territorio comunale di Carsoli e alle grotte di Beatrice Cenci a Petrella Liri, frazione di Cappadocia.

Tante le persone arrivate da tutta Italia che si sono avventurate lungo il Cammino dei Briganti. Da giovedì santo sono partiti da Sante Marie più di cento persone e altrettante sono in partenza in questi giorni per percorrere la strada che collega l’Abruzzo e il Lazio sulle orme dei briganti.