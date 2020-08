Boom di presenze nella Marsica per Ferragosto, presi d’assalto borghi e aree verdi

Avezzano. Quest’anno, la Marsica è stata una delle aree più gettonate in Abruzzo per passare il Ferragosto: in particolare, i turisti sono stati attratti dalla frescura e dalla bellezza delle aree verdi – in primis riserve e parchi – e dal fascino dei borghi antichi, come Tagliacozzo. Boom di presenze anche nell’area archeologica di Alba Fucens, alla ricerca di storia e cultura.

Ieri “ad Aielli c’è stato un flusso di gente mai visto prima. Non sulle montagne, ma nel paese” spiega il sindaco, Enzo Di Natale. “Turisti in ogni angolo, in ogni viuzza, dalla mattina fino a sera. A scattare foto, a vedere i murales, a respirare l’arte, la storia, l’aria fine”. Ma ha avuto successo anche Camporotondo, frazione di Cappadocia immersa tra vallate e boschi, con la sua straordinaria faggeta da record. Nuovo picco di presenze nella riserva naturale Zompo Lo Schioppo di Morino, che conquista con la sua cascata da favola; ma è stata frequentatissima, come tutti gli anni, anche Pescasseroli, sede del Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. Alcuni turisti – quelli più intraprendenti – hanno colto l’occasione per partire, da Sante Marie, lungo il Cammino dei Briganti: un viaggio affascinante tra Abruzzo e Lazio sulle orme della storia.