Boom di Moc al Centro Santa Lucia di Ortucchio, da oggi altre 4 giornate di screening

Ortucchio. Le giornate di screening M.o.c. gratuite al Centro Santa Lucia Favoriti ad Ortucchio fanno il pienone. Dal 31 luglio al 7 agosto molti marsicani si sono spostati a Ortucchio per poter usufruire del servizio messo a disposizione senza alcun costo dal centro Santa Lucia da sempre punto di riferimento per l’intero territorio.

Un’occasione non solo per chi già è affetto da questa patologia e vuole monitorare il suo stato di salute, ma anche per chi voleva invece tenere sotto controllo il proprio corpo. L’osteoporosi è una malattia cronica dello scheletro, caratterizzata dal deterioramento e dalla riduzione della massa ossea. La conseguenza è una maggiore fragilità delle ossa e una maggiore predisposizione alle fratture.

Il Centro Santa Lucia rappresenta da 30 anni un’eccellenza nell’ambito della fisiokinesioterapia, della riabilitazione e nelle cure dell’artrosi e dell’osteoporosi e presenta personale altamente qualificato in materia. Nelle giornate organizzate dal 31 luglio al 7 agosto sono arrivati al centro di Ortucchio oltre 600 pazienti i quali, grazie al personale specializzato della struttura, sono stati sottoposti alla M.o.c.

Gli utenti hanno mostrato fin da subito apprezzamento per il servizio di prevenzione offerto molto innovativo per il territorio e si sono complimentati con il personale per la professionalità dimostrata. Il pacchetto comprendeva oltre allo screening M.o.c. anche la visita fisiatrica e seduta di fisioterapia.

Lo screening ha permesso di rilevare un gran numero di persone affette da osteopenia e osteoporosi tra le quali molte donne al di sotto dei 50 anni, offrendo un grande servizio di prevenzione. Data la grande richiesta, il Centro Santa Lucia ha deciso di riproporre 4 giornate di screening a partire da oggi, martedì 10 agosto.

Chiunque fosse interessato può contattare il numero 371.1935865 oppure l’indirizzo mail [email protected]

