Boom di funghi nella Marsica, a Carsoli arriva rilascio del permesso temporaneo per la raccolta

Carsoli. Il clima di questi giorni ha favorito la nascita nei boschi di funghi. Porcini, galletti e altri tipi di funghi crescono spontaneamente per la gioia dei tantissimi appassionati che da giorni girano su e giù per i campi e li raccolgono. Per questo il Comune di Carsoli ha creato una permesso temporaneo per la raccolta, nel territorio del Comune di Carsoli, dei funghi epigei spontanei.

In Abruzzo, come in altre regioni d’Italia, vige un regolamento specifico che prevede anche un corso e un rilascio del tesserino per la raccolta dei funghi. A Carsoli, però, dal momento che i “fungaroli” sono tanti il Comune ha deciso di emettere uno straordinario permesso. Per la raccolta di un giorno il costo del tesserino è di 7 euro, mentre per un mese di 60. Ci sono poi anche delle fasce intermedie per chi vuole dedicarsi alla raccolta una o due settimane. Alla richiesta bisogna allegare copia del versamento effettuato, copia fotostatica del proprio documento di riconoscimento in corso di validità e del tesserino rilasciato dalla propria Regione di residenza in corso di validità. Il modulo è scaricabile dal sito internet del Comune di Carsoli