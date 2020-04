Bonus spesa ad Avezzano, il Centro giuridico del cittadino: la scadenza va dilatata, non lasciare indietro nessuno

Avezzano. Il Comune di Avezzano ha varato le misure per la concessione dei buoni spesa previsti dall’emergenza alimentare. Sul tema è intervenuto anche Augusto Di Bastiano, del Centro giuridico del Cittadino, che propone una modifica all’avviso del bonus spesa.

“La prima considerazione da fare”, sottolinea Di Bastiano, “è che il beneficio sarà attribuito ai richiedenti aventi diritto fino a esaurimento delle risorse disponibili è ciò non è condivisibile perché l’obiettivo da raggiungere è quello di non lasciare nessuno indietro. La seconda considerazione che mi vien da fare la non condivisione della scadenza del 6 aprile, ciò comporterà disagio agli utenti e confusione negli uffici preposti alla ricevimento della richiesta. La scadenza va dilatata: i tempi devono essere quelli necessari affinché tutti gli aventi diritto possano presentare la richiesta del bonus”.

“La terza considerazione”, precisa, “è che chi sbaglia la domanda ha diritto a rifarla con il supporto degli uffici comunali, senza tempi contingentati. La quarta considerazione è che va pubblicizzato al massimo l’elenco delle attività che hanno dato la disponibilità a prendere i bonus spesa cosi come si legge nell’Ordinanza n° 658 del 29.03.2020 del capo di Dipartimento della Protezione Civile, e in ultimo si ricorda che per l’accesso agli uffici comunali sarà consentito, solamente se muniti di dispositivi personali di protezione. Il sottoscritto avendo avuto necessità di recarsi a visita medica ha acquistato presso una farmacia di Avezzano un pacchetto di quindici mascherine al prezzo di 37 euro, come pensate che chi viene a chiedere un bonus per magiare possa averli?

“Il comune tramite la protezione civile metta a disposizione degli utenti che si recheranno negli uffici comunali”, conclude Di Bastiano, “i dispositivi personali di protezione”.