BONUS PUBBLICITÀ: LE NOVITÀ DEL DL “DECRETO RILANCIO”

Con il Decreto Rilancio (decreto legge 19 marzo 2020, n. 34), aumenta il valore del bonus pubblicità che verrà concesso nella misura unica del 50% (rispetto al 30% previsto in precedenza dal “Cura Italia”) del valore di tutti gli investimenti effettuati. Basta inviare la comunicazione (dal 1° al 30 settembre 2020) per l’accesso al credito di imposta per gli investimenti pubblicitari per l’anno 2020 attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Gli inserzionisti che aderiscono avranno la possibilità di ottenere di un credito d’imposta pari al 50 per cento del valore investito per le campagne pubblicitarie sui mezzi di informazione, inclusi i quotidiani on line.

COS’È NELLO SPECIFICO IL BONUS PUBBLICITÀ?

Il bonus pubblicità, è l’agevolazione Statale erogata sotto forma di credito d’imposta da utilizzarsi in compensazione F24. Questa mira a incentivare gli investimenti pubblicitari su giornali (digitali e cartacei), televisione e radio con lo scopo di accrescerne le entrate.

Non sono ammesse al credito d’imposta le spese sostenute per altre forme di pubblicità, come ad esempio quelle che riguardano la realizzazione grafica pubblicitaria, la pubblicità sui social media , i volantini cartacei periodici, la cartellonistica, ecc.

Chi può accedere al beneficio?

Possono usufruire del bonus pubblicità:

le imprese

i lavoratori autonomi

gli enti non commerciali

Possono presentare domanda per il “bonus pubblicità” i soggetti titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo e gli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line.

Il credito d’imposta è riconosciuto soltanto per gli investimenti pubblicitari effettuati su testate giornalistiche registrate al Tribunale con un direttore responsabile di riferimento.

Non sono pertanto ammesse al credito d’imposta le spese sostenute per altre forme di pubblicità (come ad esempio, a titolo esemplificativo e non esaustivo: grafica pubblicitaria su cartelloni fisici, volantini cartacei periodici, pubblicità su cartellonistica, pubblicità su vetture o apparecchiature, pubblicità mediante affissioni e display, pubblicità su schermi di sale cinematografiche ecc.

Quando si può presentare domanda

Per poter usufruire di questa agevolazione fiscale è necessario presentare una “comunicazione telematica” tramite i servizi online dell’Agenzia delle Entrate fra l’1 e il 30 settembre 2020.

Il modello di “comunicazione telematica” e le relative istruzioni per la compilazione sono reperibili sul sito internet del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri www.informazioneeditoria.gov.it e sul sito Internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.it.

