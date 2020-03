Bonus extra e assicurazione per i dipendenti di Madama Oliva, Mancini: il nostro modo per dirgli grazie

Carsoli. Assicurazione ad hoc e un bonus extra, oltre al bonus governativo, esteso anche per il mese di aprile per tutti i lavoratori di Madama Oliva. Questo il sentito ringraziamento della proprietà e del management a tutti gli operatori della filiera produttiva del fresco che sta consentendo ai cittadini di poter contare su forniture puntuali in tutta Italia.

Madama Oliva ha deliberato di dare un bonus extra ai suoi lavoratori come premio per la grande dimostrazione di collaborazione, abnegazione, spirito di sacrificio e massima disponibilità nello svolgimento della produzione, nel pieno rispetto delle misure di sicurezza richieste dai decreti del Governo contro il coronavirus. La società ha deciso inoltre di stipulare una polizza assicurativa a favore di tutti i dipendenti, compresi quelli attualmente in smart working, in caso di un eventuale contagio da Covid-19, quale integrazione del rafforzamento delle procedure di sicurezza e prevenzione già messe in atto dall’azienda.

“L‘azienda è conscia del proprio ruolo sociale in un momento particolarmente difficile ed è orgogliosa della risposta dei dipendenti, che stanno lavorando per mantenere attivo un settore produttivo essenziale alla vita quotidiana dei cittadini”, ha spiegato Sabrina Mancini, marketing manager di Madama Oliva, “il rafforzamento delle procedure di sicurezza e prevenzione già messe in atto dall’azienda, ci consente di continuare il nostro lavoro con serenità. Cogliamo l‘occasione per ringraziare nuovamente tutti i lavoratori della filiera dell‘alimentazione, dagli autotrasporatori a tutto il sistema della distribuzione organizzata”.