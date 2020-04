Bonus Abruzzo per Covid: comune Avezzano assiste cittadini su domande servizi di supporto

L’Aquila. I comuni abruzzesi si attivano per supportare i cittadini nella richiesta delle domande per ottenere i benefici previsti dalla legge regionale 9/20 in favore dei nuclei familiari in condizione di particolare disagio derivante dall’emergenza da Covid-19. La scadenza è fissata alle 23.59 del 23 aprile.

Tra gli enti che hanno già attivato un servizio di assistenza vi sono Avezzano e Atri. Nel capoluogo marsicano, il comune, attraverso il settore dei Servizi sociali e in collaborazione con il Centro ThinK Thank Agorà ed altri organismi della Rete solidale permanente per l’inclusione sociale e del Terzo settore, ha attivato una rete di sportelli con funzione di supporto informativo guida e assistenza per la compilazione delle domande online, verso i cittadini interessati. Il servizio “diffuso” viene garantito da remoto o in presenza, da lunedì 20 a giovedì 23 aprile.

Anche ad Atri il comune ha deciso di agevolare i cittadini nella comprensione dell’avviso, supportandoli, telefonicamente, nella compilazione della domanda e degli allegati necessari. I cittadini interessati potranno chiamare gli uffici comunali ai numeri di telefono 085.8791210 e 085.8791405 martedì 21, mercoledì 22 e giovedì 23 aprile dalle 8,30 alle 13,30 e dalle 15 alle 18.