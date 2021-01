Bonus 110%: associazioni e ordini professionali tendono la mano al Comune di Avezzano

Avezzano. Le associazioni dei costruttori e gli ordini professionali intervengono sull’incontro tenuto a palazzo di città con l’amministrazione comunale di Avezzano e danno un riscontro positivo sulla riunione operativa con il Sindaco, il dirigente e i funzionari dell’urbanistica. Nelle due ore di confronto si è fatto il punto sul bonus 110%. Sono intervenuti alla riunione il rappresentante regionale OICE Fabio Tonelli, il presidente dell’ordine degli architetti Edoardo Compagnone, il segretario del collegio dei geometri Francesco Di Benedetto, il presidente del collegio dei periti industriali Maurizio Papale, il vice presidente ANCE Maria Roberta Palermini, l’architetto Alberto Bisciardi, l’ingegner Fernando Paris, l’architetto Fabrizio Amatilli, l’ingegner Giuseppe Angelosante, il geometra Luigi Ponziani il perito industriale Aldo Giannantoni che sottoscrivono il comunicato.

“Con la dirigenza e il vertice politico dell’ente abbiamo lavorato su aspetti concreti, eventuali ostacoli, rischi di rallentamento possibili o già riscontrati- affermano i rappresentanti degli ordini di geometri, ingegneri, architetti, periti industriali e costruttori della provincia dell’Aquila-. L’amministrazione Di Pangrazio, giustamente, sta puntando molto su questa misura. È interesse della Città e del territorio fare bene e subito per la qualità delle abitazioni e per le prospettive di rilancio che sisma bonus ed eco bonus possono offrire”.

“Vediamo con favore questo nuovo metodo di lavoro improntato ad una intelligente collaborazione

tra le parti e abbiamo riscontrato una velocizzazione delle pratiche da quando i giovani disoccupati

della cooperativa hanno messo piede in comune. Sono pochi gli strumenti che lo Stato offre per ridare fiato ad economie territoriali debilitate dalla crisi e dal Covid-19. Il bonus110% è una delle opportunità irrinunciabili. Per questo fanno bene gli amministratori a concentrare l’attenzione e le risorse sul tema per dare un segnale di efficienza e velocità. Siamo certi che le decisioni comunicate dal sindaco, come la task force dedicata, e lo spirito di apertura manifestato, rimarranno nel tempo a beneficio dei nostri clienti e della cittadinanza tutta”.