Bonifica discarica piazzola della ex superstrada a San Vincenzo, sostituite anche barriere guard rail

“I risultati del lavoro congiunto ora sono evidenti. D’intesa con Anas, il Comune si è fatto promotore di una Giornata Ecologica lo scorso 26 Marzo. Tanti volontari, con in testa i Consiglieri Comunali, che con l’ausilio della Segen Spa, hanno rastrellato una montagna di rifiuti di ogni genere. Il resto lo ha fatto l’Anas, con l’impegno personale e professionale del geometra Eliseo Di Domenico: barriere guard rail sostituite e soprattutto una bonifica completa dell’area ed il posizionamento di rete metallica alta 2 metri, per disincentivare l’abbandono dei rifiuti. Basterà tutto ciò a ridare decoro ad un’area che fino ad oggi ha, purtroppo, rappresentato un pessimo biglietto da visita per la nostra Valle Roveto? Purtroppo non possiamo dare certezze, all’inciviltà pare non ci sia limite ed il problema dell’abbandono dei rifiuti è sempre più diffuso su tutto il territorio nazionale. Quello che possiamo garantire, a seguito degli interventi di Anas e con l’apporto di Segen, è l’impegno a mantenere l’area il più possibile pulita”, scrive il Comune.