Bonifica del Fosso Arzuni: l’evento organizzato dai volontari di Plasticfree

Civitella Roveto. Domenica 16 maggio a partire dalle ore 9.00, si procederà alla bonifica del fosso Arzuni. Questa la splendida iniziativa promossa e organizzata dal gruppo “Plasticfree”, in collaborazione con l’Associazione “Aquile Ambientali” Valle Roveto. Il ritrovo, per tutti i partecipanti è stato stabilito in Piazza San Giovanni Battista.

Plastic Free Odv Onlus è un’associazione di volontariato, nata il 29 Luglio 2019, con l’obiettivo di informare e sensibilizzare più persone possibili sulla pericolosità della plastica ed in particolare quella monouso, che non solo inquina ma uccide anche l’ambiente e la fauna.

L’evento, inoltre, è patrocinato dal Comune di Civitella Roveto, che è fermamente convinto e schierato in prima linea per la battaglia dell’ambiente. Riciclare semplicemente non basta più, è necessario invertire rotta il prima possibile, soprattutto nell’ottica di una nuova sensibilizzazione di ogni cittadino.

L’associazione e il Comune, dunque, invitano tutti: famiglie, bambini e Associazioni, a partecipare alla lodevole e importante iniziativa, segno di grande civiltà e rispetto per l’ambiente in cui viviamo.

Il link per l’iscrizione: https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/16-mag-civitella-roveto/

Per altre info:

-Referente Plasticfree Quirino Fantozzi;

-Referente Aquile Ambientali e CAI: Raffaele Allegritti (al quale ci si potrà rivolgere per ogni info in merito).

Per ricordare l’iniziativa è stata posizionata nell’area E. Mattei, solo per qualche giorno, il simbolo dell’associazione Aquile Ambientali.