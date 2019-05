La “Bomba” di Niko Romito al Birra del Borgo Day, ecco tutte le novità di questa nuova edizione

La “Bomba” di Niko Romito al Birra del Borgo Day.

Tre giorni dedicati alla birra e non solo per festeggiare il quattordicesimo compleanno di Birra del Borgo. Eccellenze, novità, ospiti e anteprime speciali saranno i contenuti del grande evento organizzato in quel di Borgorose, nella sua storica villa comunale, da venerdì 7 a domenica 9 giugno.

Il festival cresce, pur mantenendo salda la sua identità, grazie a spazi rinnovati e allo sviluppo di nuove sinergie, tra cui quelle legate al mondo della formazione con Accademia Niko Romito e Giunti Academy, nuovissima school of management dedicata a food, wine & tourism.

Accanto alle nuove collaborazioni ci saranno quelle di sempre, che da anni affiancano il birrificio per portare avanti il lavoro sulla qualità e sulla ricerca, già iniziato dal suo fondatore Leonardo Di Vincenzo nel 2005.

Come raccontato da MarsicaLive , ritorna uno degli eventi più attesi: il Birra del Borgo Day cresce, radunando nuove e vecchie collaborazioni, grandi e piccole realtà.

Tante le novità: dall’area food, con collaborazioni consolidate accanto a nuove sinergie, alla birra, con 130 spine da tutto il mondo per festeggiare il compleanno del birrificio.

Grande attesa anche per gli appuntamenti live e di musica: sui due palchi di Borgorose, allestiti per l’occasione, saliranno infatti piccoli gruppi emergenti, selezionati da Pop Up Live Sessione, per oltre 10 concerti con dj set a cura di Radio Sonica. Grande attesa per le emozioni live e l’indie rock degli Zen Circus, oltre alla romanità irriverente di Giancane.

Il Birra del Borgo Day sarà anche un festival a misura di famiglia grazie al grande spazio custodito dedicato ai bambini dai 4 agli 11 anni allestito da Wave Market. Tavoli gioco gratuiti e un programma ricco di attivit à creative a ciclo continuo.

Un luogo per tutti, un inno allo spirito di aggregazione e alle eccellenze ovvie, possibili, rese accessibili. La birra chiamerà a sé la gastronomia, l’arte, la musica, per dimostrare che la contaminazione è sempre possibile quando ispirata dalla qualità. Una nuova idea di birra si sta diffondendo, il Birra del Borgo Day vuole provare a raccontarvela.