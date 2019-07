Bomba d’acqua nella Marsica: ancora un’auto rimasta bloccata nel sottopassaggio di Avezzano

Avezzano. A seguito della bomba d’acqua che si è abbattuta questa mattina su Avezzano, è stato necessario chiudere il sottopassaggio di Via Aquila, dove tra l’altro una macchina era rimasta bloccata, e quello di via Don Minzoni.

Proprio quest’ultimo, è stato dotato di un semaforo di preavviso per gli automobilisti, proprio per scongiurare spiacevoli situazioni dovute all’allagamento dello stesso. Fu proprio il semaforo ad avvertire gli automobilisti lo scorso 10 luglio, quando in via Don Minzoni si aprì una voragine nella strada a causa dell’abbondante pioggia caduta in quel giorno.

Sistema che, invece, manca totalmente nel sottopasso di via Aquila, ma che dovrà essere introdotto al più presto per scongiurare altri episodi simili a quello capitato questa mattina.

Tempestivo, ad ogni modo, l’intervento della polizia locale che è corsa in aiuto dell’automobilista rimasto “intrappolato” nel sottopasso di Via Aquila: prestati i primi soccorsi e liberata la vettura, gli agenti sono poi rimasti a presidio del sottopassaggio, con il compito di chiudere l’accesso a chiunque avesse intenzione di percorrere quel tratto stradale.