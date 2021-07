Bollette salate a Morino, il Cam chiarisce: servizio di lettura basato sui consumi

Morino. Nei giorni scorsi diversi cittadini di Morino hanno ricevuto bollette con cifre a tre zeri. Non sono mancate le polemiche e le rimostranze degli stessi negli uffici del Cam. Il consorzio acquedottistico marsicano ha chiarito che elabora “circa 250 mila bollette l’anno. Le bollette vengono elaborate con consumo reale o stimato e all’interno delle stesse c’è la specifica dei consumi fatturati, siano essi reali o presunti. In tal modo l’utente può verificare agevolmente, in caso di consumi stimati, se gli stessi siano in linea con i consumi reali o meno.

Lo sportello utenti, attivo tutte le mattine dal lunedì al venerdì, fornisce supporto agli utenti anche per questioni legate alla fatturazione e, nel caso in cui la bolletta sia stata fatta una lettura stimata errata, su richiesta dell’utente, che fornisce la lettura aggiornata, ritira la fattura e provvedendo alla riemissione con i dati corretti.

In questi giorni diversi residenti di Morino, comune della Valle Roveto, stanno ricevendo bollette dell’acqua con cifre talvolta elevate. Il Cam ha precisato che “è stato affidato il servizio di lettura dei contatori a una società specializzata che sta rilevando la stessa mediante foto dei misuratori delle utenze; in tal modo è facile per Cam verificare la correttezza del consumo fatturato, anche in corrispondenza di fatture di importo elevato.

Sempre in questi giorni, alcune testate giornalistiche hanno pubblicato articoli riportanti bollette emesse di importo superiore a 10 mila euro. Il Cam ha fatto delle verifiche sui casi riportati e ha riscontrato che spesso il misuratore è localizzato all’interno della proprietà privata e in assenza del proprietario è stato impossibile per anni rilevare la lettura.

Nel corso del 2021 ciò è avvenuto e evidentemente sono state emesse bollette di conguaglio per utenze che non sono semplici utenze domestiche ma spesso attività agricole e zootecniche alle quali non era mai stato fatturato consumo d’acqua perché a Cam era stato inibito di rilevare la lettura e gli stessi utenti, per svariati anni, non hanno provveduto a inviarla. Tuttavia non si esclude che su una emissione di circa 250 mila bollette ci possa essere qualche anomalia, come capita a tutti i fornitori di servizi di acqua, energia e gas, ma proprio per questo siamo a disposizione e forniremo tutte le informazioni necessarie per andare incontro alle esigenze informative degli utenti”.