Bolide solca i cieli della Marsica, tanti avvistamenti della meteora il primo dell’anno

Un bolide è stato avvistato da numerose persone nella Marsica mentre solcava il cielo. E’ avvenuto intorno alle 20.50 di ieri, primo giorno dell’anno.

Si è trattato di una meteora più luminosa del solito, definita nel linguaggio comune e non scientifico come “bolide”.

Uno spettacolo affascinante per chi in quel momento si trovava con il naso all’insù per guardare il cielo. Sono state tante le segnalazioni anche alla nostra redazione di persone che parlavano di una luminosa “stella cadente”. In effetti la sera del primo gennaio l’occhio attendo della “rete prisma” ha avvistato in Italia due diversi fenomeni, a distanza di un’ora e mezza circa.

La lunga scia del secondo bolide è stata registrata alle 20:51, quando ha attraversato l’Italia centrosettentrionale e dovrebbe essere proprio quello avvistato nella Marsica. La cometa ha lasciato l’immagine sul sensore della camera Prisma di Bedonia Inter04. Non sono fenomeni rari ma che comunque non perdono mai il loro fascino.