Allarme bocconi avvelenati a Tagliacozzo, rinvenuti pacchetti sospetti anche nei pressi della stazione

Tagliacozzo. Non si placa l’allarme bocconi avvelenati a Tagliacozzo. Gli episodi, che si susseguono ormai da mesi, stanno creando preoccupazione tra i proprietari dei cani che no si sentono più tranquilli a passeggiare per le strade della città con i loro amici a quattro zampe.

Alcune segnalazioni sono state diffuse nel week end da parte dei padroni di alcuni cani che hanno trovato bocconi avvelenati in via Selve Piane nei pressi dell’ippodromo. Un cane è stato attratto da questa esca lasciata in mezzo alla strada e ha iniziato ad annusarla fino a poi a mangiarne una parte. Le conseguenze sono state gravissime, l’animale è stato subito soccorso dal padrone e portato dal veterinario che gli ha prescritto una terapia.

Ieri pomeriggio, inoltre, è stato rinvenuto sul ponte di ferro nei pressi della stazione ferroviaria un altro boccone avvelenato celato in un pacchetto di wurstel abbandonato lungo la passerella. L’esca potrebbe essere stata lasciata nella zona, molto frequentata dal momento che collega due aree della città, proprio per attirare qualche cane e avvelenarlo.