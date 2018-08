Blocco totale sulla A24 tra Vicovaro e Carsoli in entrambe le direzioni per auto incendiata in galleria

Carsoli. Un blocco totale della circolazione autostradale sta interessando la tratta Vicovaro Mandela – Carsoli in entrambe le direzioni. Per chi proviene da Roma uscita obbligatoria Vicovaro, e per chi è diretto verso Roma uscita obbligatoria Carsoli. Il provvedimento è stato adottato in seguito ad una auto praticamente avvolta dalle fiamme in galleria al km. 42.00 presso Roviano. Sul posto in azione gli uomini di Strada dei Parchi. Per quanti necessitano di viaggiare in direzione Roma dovranno uscire a Carsoli e rientrare a Vicovaro Mandela. Sono in atto comunque rallentamenti sulla Tiburtina a causa dell’intensificarsi del traffico veicolare dirottato sulla Statale. @d.i.

