Blocco sulla linea ferroviaria Roma-Avezzano, viaggiatori indignati “fermi al gelo per ore”

Avezzano. Il guasto elettrico alla linea ferroviaria Roma Pescara si è verificato alle ore 6,15 sul tratto compreso tra le stazioni di Carsoli e Castel Madama. Ancora sono in corso i lavori di ripristino quindi la linea è bloccata. Trenitalia ha attivato il servizio di bus sostitutivi, ma il blocco ha generato disagi a non finire anche per altri treni. Ed anche se la mole dei viaggiatori non era certo quella di altri tempi, molte le persone costrette a restare in lunghe attese nelle varie stazioni al freddo visto che oggi la massima non supererà i 3 gradi.

“Siamo fermi al gelo da ore, e le informazioni sono arrivate tardi – spiegano alcuni viaggiatori – fatti come questo capitano spesso nella linea più disastrata d’Italia sulla quale tra l’altro vengono annunciate in pompa magna sempre potenziamenti e progetti faraonici. La realtà è ben diversa da quella descritta dai politici che certo non devono usufruire di questi disagi. Il ricorso al treno – conclude il gruppo di viaggiatori – è diventato necessario per risparmiare sugli spostamenti necessari, visto che c’è gente che lavora anche durante la zona rossa e a causa di ristrettezze economiche familiari non può permettersi il viaggio in automobile. Siamo tornati come all’anteguerra”.