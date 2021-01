Blocco ferroviario Roma-Pescara, a Carsoli viaggiatori ammassati per gli smistamenti sui bus

Carsoli – Ennesimo blocco alla linea ferroviaria. I viaggiatori tutti ammassati si sono riversati nella strada principale di Carsoli in via Roma nei pressi della postazione dei bus sostitutivi. Gli autisti del Cotral e dei mezzi sostitutivi si sono dunque trovati loro malgrado a dover affrontare una vera e propria emergenza. Hanno dovuto informare i viaggiatori sulla situazione di blocco e suddividerli in base alle loro località da raggiungere, le più disparate in direzione dell’Abruzzo. Cosicchè è iniziata la lunga attesa in strada, ovviamente accalcati al massimo. Inviperiti gli stessi viaggiatori, molti studenti, altri pendolari per motivi di lavoro.

Guasti dunque a ripetizione, cose che stanno accadendo ormai tutti i giorni.

Questa volta il blocco è avvenuto alla stazione di Carsoli. La linea è totalmente interrotta e molti sono i treni parzialmente cancellati: RV 4164 Roma Termini (14:20) – Pescara (17:50): cancellato da Carsoli (15:33) ad Avezzano (16:01)

• R 4546 Roma Tiburtina (11:10) – Avezzano (13:19): origine da Tivoli (12:11)

• R 4548 Roma Termini (13:05) – Avezzano (15:17): limitato a Valle dell’Aniene (14:19)

• R 4553 Avezzano (13:20) – Roma Tiburtina (15:36): limitato a Tagliacozzo (13:31)

• R 4555 Avezzano (13:45) – Roma Termini (16:24): origine da Valle dell’Aniene (15:16)

• R 4517 Sulmona (14:10) – Roma Tiburtina (17:36): cancellato da Avezzano (15:28) a Valle dell’Aniene (16:29)

• R 4550 Roma Tiburtina (15:15) – Avezzano (17:40): limitato a Valle dell’Aniene (16:25)

• R 4557 Avezzano (16:04) – Roma Termini (18:26): origine da Carsoli (16:32)

Alla Stazione di Carsoli un treno è fermo e si attendono gli interventi per cercare di ripristinare la linea. Ma si prevedono tempi lunghi.