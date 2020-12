Blocchiamo il virus, al via da venerdì screening gratuito ad Avezzano. Ecco il modulo da scaricare

Avezzano. Parte ad Avezzano la campagna di screening gratuito per prevenire contagi da coronavirus. Lo screening partirà in città venerdì e si concluderà domenica 6 dicembre. “Deve coinvolgere la maggioranza di cittadini”, sottolinea il sindaco Gianni Di Pangrazio, “raggiungere i 20mila partecipanti sarebbe un risultato straordinario da un punto di vista organizzativo e importante per le finalità dell’iniziativa. Dobbiamo intercettare, infatti, il numero maggiore possibile di persone positive al Covid-19 e fare anche il tracciamento dei contatti stretti. Non è un semplice auspicio: è una prova di civiltà e una necessità per ciascuno di noi, per i nostri cari ed è un dovere civico”.

“L’investimento economico fatto dalla Regione è consistente e lo sforzo a cui ci hanno chiamato, come comuni, è davvero impegnativo”, precisa il primo cittadino di Avezzano, “non si tratta quindi soltanto della opportunità di fare il tampone gratis: è un gesto di intelligenza, senso civico ed amor proprio. In questo modo possiamo raffreddare la curva dei contagi, isolando i positivi e aiutando l’ospedale, che presenta la situazione difficile che conoscete tutti. D’altra parte, un’attività di screening riuscita, ci darebbe una maggiore serenità per il Natale pur nel rispetto di tutte le norme di sicurezza. Il peso dello sforzo logistico è sulle spalle dei comuni e della protezione civile: tutto deve essere predisposto in pochi giorni”.

“Il test è rapido e non invasivo”, afferma, “lo screening di massa è organizzato su più postazioni. Sono 13 ed ogni postazione presenta un numero di linee diverso in base alla presunta affluenza in quel punto di prelievo. All’interno delle postazioni ci sarà un’area dedicata all’accettazione e una dedicata al prelievo. Ci saranno volontari della protezione vivile, amministrativi e sanitari che somministreranno il tampone: cercheremo di assicurare la miglior velocità possibile: il test in sé richiede pochi minuti”.

“Alle postazioni già identificate abbiamo aggiunto la Clinica Di Lorenzo, che naturalmente ringraziamo: in questo caso si potrà prenotare il test tramite una app sul sito internet della casa di cura www.dilorenzo.it. Abbiamo utilizzato, i drive through già in azione, alcune scuole della Provincia, alcuni istituti nella nostra disponibilità, un mezzo mobile. Il buon esito delle operazioni dipenderà anche da alcune accortezze”, continua, “chiediamo ai cittadini la dovuta attenzione a riguardo. È preferibile recarsi nella postazione più vicina alla propria abitazione”.

“I partecipanti devono essere muniti di carta d’identità e tessera sanitaria e raccomandiamo di portare il modulo sul consenso informato già compilato: si può scaricare dal sito www.comune.avezzano.aq.it o tramite il Qrcode direttamente dal manifesto. È importante sottolineare, tra l’altro, che non tutti potranno partecipare: chi è in malattia, chi ha sintomi da infezione da Covid, non può prendere parte allo screening. In caso di esito positivo al tampone rapido il cittadino verrà contattato dalla Asl attraverso sms ed email, dovrà rimanere dentro casa e la Asl predisporrà il tampone molecolare di conferma”.

“Alla campagna parteciperanno medici, infermieri ed Oss, volontari della Protezione civile, istituzioni, forze dell’ordine. L’Amministrazione Comunale ringrazia loro”, conclude il sindaco Di Pangrazio, “l’Unità di crisi, lo staff di volontari del Coc, il dottor Barbati rappresentante dei medici di medicina generale, il comitato emergenza Covid. Facciamo un ultimo appello a sanitari e volontari che potrebbero ancora essere in campo con noi: per partecipare potete scrivere a [email protected]”.

Qui il modulo da scaricare.