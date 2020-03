Blocchi di 40 persone per entrare alle poste. Aumentano i disagi causati dalla psicosi da Coronavirus

Avezzano. Blocchi di 40 persone per entrare alle poste. I disagi causati dal coronavirus continuano ad aumentare.

Nello specifico, questa mattina, nella sede centrale di Avezzano in via Cavalieri di Vittorio Veneto, si è deciso di non far entrare più di 40 persone alla volta, per evitare il sovraffollamento e tutelare gli anziani (la fascia più soggetta all’influenza) recatisi appunto negli uffici per riscuotere i soldi.

Un provvedimento straordinario attuato dunque per tutelare la salute dei cittadini avezzanesi, ma che ha attirato la curiosità dei passanti, i quali hanno assistito a file chilometriche che occupavano anche il parcheggio dello stabile.