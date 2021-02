Blitz in Regione, Paolucci: revocata risoluzione che vietava il prelevamento dell’acqua a Pescina

Pescina. “Revocata la risoluzione che vincolava la giunta a non prelevare l’acqua a monte di Pescina. Il progetto targato Marsilio – Imprudente si farà”. A denunciarlo è il consigliere regionale, Silvio Paolucci, che ha seguito passo passo l’iter del progetto tanto atteso dalla Marsica.

“Nello scorso mese di febbraio ho presentato una risoluzione per scongiurare la captazione dell’acqua a monte degli abitati della Valle del Giovenco, nell’ambito del progetto dell’impianto irriguo del Fucino”, ha commentato Paolucci, “u n progetto atteso dal territorio dalla Marsica da decenni, che la Giunta regionale precedente ha fortemente voluto e finanziato con ben 50 milioni di euro. Risorse che in buona parte sono state sottratte dalla maggioranza per fronteggiare l’emergenza Covid-19.

Con un blitz in commissione, ieri è stata revocata la risoluzione approvata, che vincolava la Giunta a non prelevare l’acqua a monte di Pescina. Una scelta che spiana la strada al nuovo progetto targato Marsilio-Imprudente tanto avversato da alcune comunità locali.

Ci sembra di rivivere alcuni passaggi di Fontamara, celebre romanzo di Ignazio Silone, nel quale Don Circostanza prende per mano i fontamaresi e giunge a un accordo vantaggiosissimo per loro: l’acqua del ruscello verrà dirottata per 3/4 ai terreni dell’Impresario e i 3/4 dell’acqua che rimane resterà a Fontamara.