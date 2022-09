Blefaroplastica superiore: tecnica mini-invasiva in anestesia locale

La blefaroplastica superiore è oggi uno dei processi estetici più richiesti. Si caratterizza per essere una procedura chirurgica personalizzata, poiché si adatta alle caratteristiche della pelle o del grasso delle palpebre superiori di ciascun paziente.

Attualmente esistono tecniche chirurgiche minimamente invasive che consentono di ottenere risultati ottimali con un periodo di recupero molto stretto, con anestesia locale e senza cicatrici visibili.

Uno degli aspetti più importanti della blefaroplastica superiore è quello di ottenere risultati naturali, evitando l’aspetto di una persona “operata”. Per questo, l’intervento chirurgico deve essere conservativo e utilizzare le tecniche più moderne, che evitino complicazioni come la comparsa di palpebre incavate, occhi aperti o palpebre allungate.

La dottoressa Daniela Ricciardi, è chirurgo maxillo facciale specializzata proprio in questo intervento: dal mese di Ottobre 2022 sarà disponibile per consulenze e interventi presso MarianettiMED, la clinica di medicina estetica ad Avezzano.

In cosa consiste l’intervento di blefaroplastica superiore?

La blefaroplastica superiore è un tipo di intervento estetico non invasivo che viene eseguito sulle palpebre superiori al fine di fornire un’immagine ringiovanita del viso.

Nel tempo, le palpebre perdono la loro elasticità, iniziano ad accumularsi pelle e muscoli in eccesso e finiscono per sembrare cadenti. Per ringiovanire lo sguardo, vengono praticate micro incisioni in punti specifici delle palpebre.

All’interno degli interventi di chirurgia estetica, è uno dei più richiesti poiché l’aspetto è una parte molto importante della nostra espressione e che si tratta di interventi minimamente invasivi che generalmente hanno un breve periodo di recupero.

Cosa bisogna sapere prima di avvicinarsi all’intervento di blefaroplastica superiore?

E’ molto importante evidenziare diversi aspetti di questo intervento chirurgico.

Primo: la blefaroplastica è un intervento altamente personalizzato progettato per le caratteristiche individuali di ogni paziente. La stessa procedura in due diversi pazienti può avere risultati molto diversi.

Secondo: l’idea che questo intervento consista nel rimuovere quanto più grasso e pelle possibile non è solo obsoleto, ma fornisce anche scarsi risultati per molti pazienti. Alcuni pazienti richiedono la rimozione di pelle e grasso, ma molti altri richiedono effettivamente una ridistribuzione dei volumi del tessuto adiposo perso con l’età.

Infine, in ogni intervento chirurgico di questo tipo, è fondamentale che chirurgo e paziente instaurino un rapporto di fiducia. Per fare ciò, è necessario ascoltare le preoccupazioni del paziente, accompagnarlo durante tutto il processo, fornire aspettative reali e ragionevoli e fornire un trattamento vicino e umano che dovrebbe essere inerente alla professione medica.

Come avviene l’intervento?

La blefaroplastica o la chirurgia delle palpebre è una semplice operazione ambulatoriale con un recupero relativamente rapido. Infatti viene eseguita solo in anestesia locale. Grazie a ciò, il paziente non noterà nulla durante il processo. Il giorno dell’intervento è necessario recarsi in clinica con un accompagnatore e mezz’ora prima dell’intervento, con la documentazione -che richiederemo preventivamente- e gli esami preoperatori necessari.

In sala operatoria, il personale infermieristico assicurerà che il paziente sia a suo agio e calmo. Quindi si applica l’anestesia, si controllano le costanti e si dà il via libera per iniziare l’intervento.

La semplicità della blefaroplastica superiore la rende una tipologia di intervento ambulatoriale, che non necessita di ricovero da parte del paziente. L’intervento può durare dai 60 ai 90 minuti. Dopo l’intervento, il paziente attenderà circa un’ora sotto osservazione e sarà pronto per tornare a casa.

Come prepararsi all’intervento?

Prima di sottoporsi a una blefaroplastica, il paziente deve spiegare al medico cosa spera di ottenere con l’intervento chirurgico. E’ importante anche tenere presente che la blefaroplastica migliora significativamente l’aspetto degli occhi, ma non offre cambiamenti radicali. Pertanto, medico e paziente devono essere consapevoli delle aspettative.

Nel periodo preoperatorio della blefaroplastica, viene eseguito un esame oftalmologico per garantire che il paziente abbia una buona salute degli occhi. Dovrebbe anche essere noto se il paziente ha problemi di salute, allergie ai farmaci o se assume farmaci regolarmente.

Quali sono gli obiettivi di questo intervento?

Abbiamo due obiettivi quando pensiamo a questo intervento: sicurezza e naturalezza.

Non correre rischi con questo intervento è essenziale, poiché le palpebre svolgono una funzione primaria di protezione degli occhi.

L’esecuzione coerente di questo intervento in sicurezza richiede una conoscenza approfondita dell’area perioculare, una formazione specifica e una vasta esperienza non solo nella blefaroplastica ma anche nella chirurgia ricostruttiva delle palpebre. In questa ottica, MarianettiMED ha a disposizione una sala operatoria dotata di sistemi di sicurezza e comfort per i pazienti.

La naturalezza si ottiene individuando le caratteristiche peculiari di ogni paziente, evitando un’eccessiva perdita di volume e applicando criteri conservativi nell’asportazione del tessuto in eccesso. Sono tessuti delicati che non possono essere paragonati ad altre zone del corpo.

Come avviene il post-operatorio?

Il periodo postoperatorio di una blefaroplastica è uno dei suoi maggiori vantaggi. Nonostante l’intervento venga eseguito in una zona sensibile come quella degli occhi, si può parlare di un postoperatorio indolore -sebbene sia possibile avvertire qualche disagio -, senza cicatrici e con risultati visibili praticamente dal primo momento, anche se il paziente dovrà attendere qualche giorno per limitare il gonfiore della zona per ammirare il risultato. Inoltre, questo intervento consente di tornare in tempi relativamente brevi alla routine senza particolari problemi: il ritorno alla vita sociale è previsto dopo circa 10 giorni.

Quanto costa un intervento di blefaroplastica superiore?

Il prezzo di listino dell’intervento presso la nostra clinica è di 1800 Euro tutto incluso, tuttavia se il paziente sottoscrive la nostra carta fedeltà, completamente gratuita e senza impegno alcuno, ha diritto ad un sconto del 10% sull’intervento. Un prezzo veramente interessante dati i risultati che può l’intervento può apportare all’estetica di tutto il volto.

