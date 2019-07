Black out tra Rocca di Mezzo e Rovere, da ieri sera la corrente fa le bizze. Proteste dei residenti

Rovere. Dalla tarda serata di ieri un black out a fasi alterne sta interessando parte dell’altopiano delle rocche. Tra Rocca di Mezzo e Rovere, in particolar modo, la corrente salta in continuazione e dalle 23 circa di ieri fino a stamane alle 9 non è riuscita a stabilizzarsi.

Proteste dei cittadini per il disservizio. Sono in corso verifiche e controlli per ripristinarla anche se non si esclude che possa essersi trattato di un guasto.