Black Friday d’estate: grande successo per l’iniziativa targata Euronics

Dopo aver riscosso un enorme successo negli Stati Uniti, il Black Friday si sta espandendo velocemente anche nel resto del mondo a suon di sconti e prezzi davvero convenienti.

Come abbiamo detto, dunque, il giorno dello shopping è un’iniziativa che fonda le sue origini negli Stati Uniti d’America. In quel giorno, che cade tradizionalmente il giorno successivo al Giorno del Ringraziamento, una delle ricorrenze più importanti d’America, i negozi applicano forti sconti ai diversi prodotti in modo da attirare l’attenzione degli utenti in tutto il territorio americano. Il primo Black Friday della storia ha avuto luogo nel 1924 presso il negozio Macy’s, a New york. Da quel momento l’usanza del Black Friday è diventata sempre più frequente da diventare un punto di riferimento per gli amanti dello shopping in America e nel resto del mondo.

Il Black Friday d’estate di Euronics

Quest’anno Euronics, la nota catena di vendita di prodotti tecnologici e non solo, ha deciso di dare una nuova veste al Black Friday, introducendo il Black Friday d’Estate. Un’iniziativa lodevole che ha riscosso un successo enorme e durante il quale la nota catena ha proposto offerte davvero interessanti. Un esempio? Lo smartphone Xiaomi Redmi Note 8T, ad esempio, è stato venduto al prezzo di 169,90 Euro, con un risparmio netto rispetto al prezzo base che è di 229,90 euro.

Stesso discorso per l’altro smartphone Xiaomi, il Redmi Note 8 Pro, venduto a 229 euro e quindi con un risparmio di ben 70 euro rispetto al prezzo di listino, che è di 299 euro.

Parlando ancora di smartphone, da segnalare il prezzo di Oppo Reno 2 Z, venduto a 279 euro e con un risparmio di circa il 20% se si pensa che il prezzo di listino di questo smartphone è di 349 euro.

Gli sconti hanno interessato anche altri dispositivi tecnologici come, ad esempio, il Galaxy Fit di Samsung, disponibile a 14,90 euro. Le richiestissime AirPods 2 di Apple, invece, con case di ricarica Lightning, vendute a soli 139 euro.

Sul sito Euronics è possibile provare a risparmiare ulteriormente cercando l’offerta giusta riguardante gli articoli che si intende acquistare. Se si vuole risparmiare ancora di più, è possibile utilizzare dei codici sconto o coupon, come ad esempio quelli offerti da Ansa, per avere un prezzo ancor più vantaggioso su diversi prodotti tecnologici di ultima generazione.

Un’iniziativa davvero intelligente, dunque, che visto il risultato ottenuto potrebbe diventare presto una consuetudine offerta da Euronics e probabilmente anche dalle altre catene di vendita.

#adv