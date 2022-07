Bisegna torna a vivere con migliaia di turisti: il reportage tra le vie del “paese dell’orso”

Bisegna. Giovani musicisti arrivati da tutto il centro Italia per studiare musica nel “paese dell’orso”, San Sebastiano dei Marsi. Una mostra che racconta le meraviglie celate nel Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. Un parroco attento e minuzioso che cura la sua parrocchia e quindi anche la sua chiesa. Per renderla più bella, per le persone del posto e per i turisti. Un giovane imprenditore che a 30 anni ha scelto di investire per il suo futuro in un piccolo borgo che rivive anche grazie al suo innovativo locale.

Un pomeriggio a Bisegna, alle porte del Pnalm, tra natura e cultura.

Il fotoracconto realizzato tra San Sebastiano e Bisegna

Restauro della chiesa Santa Maria Assunta, più bella e più accogliente anche per i turisti

Nella chiesa Santa Maria Assunta di Bisegna, il parroco don Cesare Agosta Gottardello e l’architetto Stefano Abbadessa Mercanti che sta curando il restauro degli affreschi.

San Sebastiano dei Marsi, giovani musicisti in concerto fanno rivivere il borgo

Sotto la guida artistica di Lilith Federica Vignoni tanti giovani arrivati da tutto il centro Italia, hanno animato San Sebastiano dei Marsi, che è diventato “un palcoscenico naturale”. “Si chiude questa esperienza eccezionale con la malinconia nel cuore nel vedere questi giovani salutare un Paese speranzoso, già pronto a riaccoglierli il prossimo anno! Grazie di cuore. La musica è vita! Un ringraziamento doveroso a tutti i cittadini che hanno partecipato e aiutato i ragazzi durante il loro soggiorno a San Sebastiano”, ha scritto il Comune sulla pagina social ufficiale. Grandi emozioni per il concerto finale realizzato in piazza, arricchito dalla voce della cantante vietnamite Gemma Nguyen.

La mostra di Angelina Iannarelli – Intervista

“Le meraviglie celate nella Natura del Parco”: è stata inaugurata qualche giorno fa, nel cuore di Bisegna, la mostra fotografica di Angelina Iannarelli, che raccoglie e racconta le meraviglie “nascoste” nel Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. La mostra si snoda all’interno della suggestiva cornice del palazzo gentilizio, in Piazza Torre. È aperta tutti i giorni dalle 10 alle 19. L’iniziativa è nata da un’idea di Nicola Grassi con la collaborazione organizzativa dell’Associazione Montagna Grande. Sarà possibile visitare la mostra fino al 15 settembre.

Sono già tantissimi i visitatori arrivati a Bisegna per ammirare gli scatti che raccontano una natura che non sempre è visibile a tutti. Ci vuole pazienza, silenzio, attenzione e tanto, tanto tempo, per arrivare allo scatto giusto. Poi, mentre raccontiamo insieme alla fotografa la sua esposizione l’arrivo inaspettato di due sposi: sono Angela e Giammichele. Vivono a Pescara. Angela è originaria di Bisegna. La coppia ha organizzato un servizio fotografico tra gli scorci di Bisegna. Immortalati dal fotografo Davide Centofanti, i due giovani sono entrati al palazzo e si sono regalati qualche scatto in mezzo alle immagini che ritraggono le meraviglie di quel territorio che Angela continua a portare dentro. “Sono contenta. Qualsiasi cosa faccia conoscere Bisegna mi rende felice”, dice con un sorriso contagioso.