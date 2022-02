Bisegna ricoperta dalla neve, ecco in azione “la buona gioventù” (VIDEO)

Bisegna. Foto e video dimostrano l’abbondante nevicata che ha letteralmente ricoperto negli ultimi giorni Bisegna, nella provincia dell’Aquila, in Abruzzo. Il piccolo borgo immerso nel Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise è stato uno dei più colpiti dall’emergenza maltempo ma nulla di nuovo per il paesino abituato a stagione fredde con tanto di bufere e copiose nevicate.

Ed ecco che in paese spuntano i volontari del gruppo di protezione civile, con pettorine colorate e pale in mano che, armati di sorrisi, si sono messi a lavoro per rimuovere la neve nei punti nevralgici del paese, che rischiava l’isolamento. ma anche per portare beni di necessità a chi ne aveva bisogno.

“I nostri baldi giovani in supporto alla comunità di Bisegna”, la didascalia che accompagna le foto pubblicate su Facebook nella pagina della Protezione civile Pivec distaccamento 2 “Valle del Giovenco”, “età media dei volontari 19 anni, la dimostrazione che c’è anche la buona gioventù”.



IL FOTORACCONTO

Le foto dei volontari a lavoro sono della Protezione civile Pivec distaccamento 2 “Valle del Giovenco”. Reportage foto e video dell’abbondante nevicata di Maria Forte