Torna il Birra del Borgo Day tra novità ed eccellenze del territorio, emozioni live con l’indie rock dei Zen Circus

Torna l’appuntamento dedicato a tutti gli amanti della birra.

Da venerdì 7 a domenica 9 giugno Borgorose torna ad accogliere il “Birra del Borgo Day”, il grande appuntamento estivo dedicato a birra, gastronomia, arte, musica e socialità nato per veicolare una nuova idea di birra festeggiando il compleanno del birrificio.

Tre giorni dedicati alla birra e non solo per festeggiare il quattordicesimo compleanno di Birra del Borgo.

Eccellenze, novità, ospiti e anteprime speciali saranno i contenuti del grande evento organizzato in quel di Borgorose, nella sua storica villa comunale.

Il festival cresce, pur mantenendo salda la sua identità, grazie a spazi rinnovati e allo sviluppo di nuove sinergie, tra cui quelle legate al mondo della formazione con Accademia Niko Romito e Giunti Academy, nuovissima school of management dedicata a food, wine & tourism. Accanto alle nuove collaborazioni ci saranno quelle di sempre, che da anni affiancano il birrificio per portare avanti il lavoro sulla qualità e sulla ricerca, già iniziato dal suo fondatore Leonardo Di Vincenzo nel 2005.

L’area gastronomica dell’evento metterà in campo collaborazioni consolidate accanto a nuove sinergie. Dall’AIPD, l’Associazione Italiana Persone Down, arriverà un gruppo volenteroso di persone con sindrome di Down a dare supporto ai banchi spina. L’Osteria di Birra del Borgo di via Silla si farà in due per piantare le tende anche sul grande prato di Borgorose, sotto la supervisione del suo chef pizzaiolo Luca Pezzetta, e accoglierà la griglia della steak house Ryalbeef.

Anche quest’anno gli amanti del cibo di strada ritroveranno il suo prodotto simbolo, il Trapizzino. Seconda volta al Birra del Borgo Day per Porto Fluviale, ristorante del quartiere Ostiense, e per l’Associazione Quelli della Bombetta, goloso fagottino di capocollo di maiale ripieno di formaggio, nato a Martina Franca più di 40 anni fa. Ma la novità più attesa sarà Bomba, il format dello chef Niko Romito, recentemente sbarcato a Roma e dedicato al cibo di strada italiano. I visitatori del festival potranno gustarla con il pollo fondente, con maiale e senape, con mozzarella di bufala, pomodoro e basilico e nella versione dolce alla crema. Accanto a Bomba ci sarà Pane, si potrà acquistare la pagnotta scura di Solina e Saragolla, frutto di uno studio approfondito dello chef su farine, impasti e lievitazioni. L’area gastronomica vedrà coinvolte anche alcune associazioni locali da anni impegnate con Birra del Borgo nella valorizzazione e crescita del territorio mentre da quello aquilano arriveranno i formaggi del caseificio Campo Felice. Gli amanti del buon caffè ritroveranno la miscela storica di “Caffè Castroni”.

La selezione birre del Bdb Day rincorre un’idea di birra innovativa, in parte ispirata alla ricerca di ingredienti insoliti e alla sperimentazione. Si prefigge l’obiettivo di veicolare il giusto messaggio sulla produzione (diventata più sostenibile), la ricerca sempre più attenta e la qualità. Le 130 spine da tutto il mondo che i visitatori troveranno a Borgorose appartengono a birrifici storici, provenienti da tutta Italia, che da anni partecipano alle iniziative del birrificio, accanto a nuove leve incontrate negli ultimi anni. Piccoli e grandi produttori, giovani e meno giovani, birre prodotte con estro e fantasia, stili classici e moderni per un’ampia selezione di tutto ciò che il panorama brassicolo può offrire. Accanto alle birre ospiti ci sarà ovviamente la selezione di Birra del Borgo al completo e le birre di Collerosso, il nuovissimo progetto di Birra del Borgo dedicato alla sperimentazione e alla fermentazione spontanea.

Il Birra del Borgo Day sarà più che mai musicale e ospiterà ben due palchi, su uno dei quali si esibiranno, accanto ai grandi, piccoli gruppi emergenti selezionati da Pop Up Live Session per oltre 10 concerti con dj set a cura di Radio Sonica, radio ufficiale dell’evento. A Borgorose si respireranno le emozioni live e l’energia indie rock degli Zen Circus oltre alla romanità irriverente di Giancane.

Gli appassionati ritroveranno numerosi appuntamenti legati al mondo della birra, della gastronomia, del vino e della miscelazione che metteranno in campo idee, novità e abbinamenti, accanto all’immancabile cotta pubblica e alle visite guidate in birrificio. Tra i protagonisti ci saranno Alessandro Procoli, dal noto Jerry Thomas Project di Vicolo Cellini, il talentuoso Franco Franciosi, chef dell’Osteria Mammaròssa di Avezzano, le Premiate Trattorie Italiane, rappresentate per l’occasione dalla trattoria Vecchia Marina, in quel di Roseto degli Abruzzi. Dal mondo del vino arriverà Matteo Zappile, sommelier del ristorante romano Il Pagliaccio, e poi seminari, laboratori e tasting che si susseguiranno nella nuova sala congressi da poco ultimata a Spedino, all’interno del birrificio.

Il Birra del Borgo Day sarà anche un festival a misura di famiglia grazie al grande spazio custodito dedicato ai bambini dai 4 agli 11 anni allestito da Wave Market. Tavoli gioco gratuiti e un programma ricco di attività creative a ciclo continuo.

Un luogo per tutti, un inno allo spirito di aggregazione e alle eccellenze ovvie, possibili, rese accessibili. La birra chiamerà a sé la gastronomia, l’arte, la musica, per dimostrare che la contaminazione è sempre possibile quando ispirata dalla qualità. Una nuova idea di birra si sta diffondendo, il Birra del Borgo Day vuole provare a raccontarvela.

Tutti gli aggiornamenti sul sito dedicato all’evento https://birradelborgoday.it e Facebook.

L’ingresso è gratuito.