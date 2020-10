Birra del Borgo investe nella formazione di esperti birrai con Giunti Academy

Avezzano. Birra del Borgo, birrificio nato al confine tra il Lazio e l’Abruzzo che ha (RI) pensato l’idea classica della birra e personalizzato un prodotto standardizzato, ha deciso di sostenere e incoraggiare la formazione di nuove professionalità nel settore birrario attraverso l’erogazione di una borsa di studio, a copertura totale della quota di partecipazione, per la seconda edizione del Master Beer Business Management di Giunti Academy.

Il percorso formativo, strutturato in 8 weekend non consecutivi e 88 ore di formazione, prenderà avvio il prossimo 27 novembre in formula online grazie alla piattaforma personalizzata della scuola di formazione della casa editrice, implementata da Linfa. I requisiti per accedere alla borsa di studio è la residenza nelle province de L’Aquila e Rieti, questo per dare valore e sostenere il territorio di appartenenza del birrificio. Il candidato ideale non ha più di 30 anni e una grande passione per il settore. La deadline per effettuare la candidatura è fissata al 30 ottobre. È necessario inviare il proprio curriculum vitae e una lettera motivazionale (Rif. Borsa Birra del Borgo) a [email protected].

Il programma del Master approfondisce il settore della birra e la gestione economica di un birrificio non trascurando il marketing e la comunicazione, strumenti necessari per valorizzare e veicolare la propria brand identity. Grande attenzione sarà dedicata alle politiche commerciali e al rapporto con la GDO ma soprattutto al trade management e alle strategie distributive tradizionali e digitali grazie alla testimonianza di successo che l’azienda porterà in aula.

“Non avevamo un sito e-commerce prima dell’emergenza sanitaria – dice Alessia Palmieri, Marketing Manager dell’azienda – ma abbiamo sfruttato il momento come un’opportunità di crescita per implementare un negozio online che già ci sta dando molta soddisfazione. Solo nella prima settimana abbiamo registrato 500 ordini da tutta Italia, che raggiungiamo in 24h. Stiamo lavorando con il birrificio per creare una linea di birre che potrà essere acquista solo in Birra del Borgo, in Osteria o sul sito e-commerce per migliorare l’esperienza d’acquisto online e renderla esclusiva.”

Il Master fornisce le competenze e gli strumenti necessari per poter far crescere e sviluppare il proprio business ed è rivolto a imprenditori dell’industria birraria, manager e professionisti che operano nelle aziende del settore e in generale ad appassionati interessati ad acquisire competenze gestionali nel settore birrario. L’obiettivo è trasformare produttori artigianali in imprenditori della birra e professionisti con una visione strategica in grado di comunicare e commercializzare il prodotto con proposte efficaci e innovative