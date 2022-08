Bimbi in allegria: arriva il programma estivo per i più piccoli di Carsoli

Carsoli. “Con grande gioia e soddisfazione presento il programma estivo che, con la mia amministrazione comunale, abbiamo voluto dedicare ai nostri bimbi”. Così in un post pubblicato su Facebook la prima cittadina di Carsoli, Velia Nazzarro, annuncia il programma estivo di “Bimbi in Allegria”.

“Il mese di Agosto sarà caratterizzato da tante giornate di divertimento, animazione ed intrattenimento per la gioia dei nostri bambini”, spiega la sindaca di Carsoli. “Si parte il 7 Agosto con “Pompieropoli” tanti giochi per bambini in compagnia dei nostri eroi: i Pompieri. E si prosegue con altre sette giornate, una a Carsoli capoluogo ed una per ogni frazione, dove i bimbi potranno divertirsi tra gonfiabili, bolle di sapone, zucchero filato, baby dance, teatro dei burattini e tanti tanti altri giochi in compagnia dei favolosi ragazzi di Magicabula”.

“E allora bimbi vi aspettiamo numerosi perché questa estate deve essere dedicata solo al divertimento”, si legge in conclusione del post.