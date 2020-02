Bimbi di tre, quattro e cinque anni sulla neve di Ovindoli con l’iniziativa “Sci…amo l’Abruzzo”

Avezzano. Le scuole dell’infanzia “Madonna del Passo” di Avezzano e “Pio XII” di Sante Marie hanno inserito nella loro offerta formativa una settimana interamente dedicata allo sport: anche quest’anno, così, i bambini di tre, quattro e cinque anni hanno partecipato al progetto “Sci…amo l’Abruzzo”, aperto a tutte le scuole di ogni ordine e grado.

“Un ringraziamento speciale alla scuola di sci “Tre Nevi” di Ovindoli per la professionalità, competenza e pazienza, al maestro Marco Tatone che, come noi, ha creduto che i bambini della scuola dell’infanzia potessero avvicinarsi a uno sport così affascinante” ha dichiarato la direttrice dell’istituto “Madonna del Passo”, Veria Perez.

“A scuola, inoltre, i bambini hanno partecipato in gruppi eterogenei ad attività quale il tennis con la maestra Francesca Tancredi, il mini volley con l’istruttrice Valentina di Pietro, e il karate con il maestro Gianni Iacoboni. Un ringraziamento per queste bellissime attività e collaborazione alle palestre Atarashi Taiyo Karate do Wado Ryu e Volley Club Marsica Avezzano” ha continuato la direttrice. “Non per ultimo un ringraziamento ai nostri bambini che sono il cuore di ogni nostra iniziativa, ai genitori che ci seguono sempre, fidandosi di noi, e alle maestre della scuola dell’infanzia “Madonna del Passo” e “Pio XII” perché sono sempre al fianco dei bambini, con entusiasmo, competenza e professionalità”.

“Una amministrazione che investe in una scuola, sia pure per soli trenta bambini, investe nel futuro, dando testimonianza a questo mondo che non sono i numeri a fare la differenza ma la qualità della vita che offri alla tua comunità” ha concluso la direttrice.