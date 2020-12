Bilancio regionale, arrivano contributi straordinari per il territorio. Aiuti ai Comuni e alle realtà locali

Cerchio. “Con l’approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e dei contributi straordinari destinati ai Comuni, fortemente voluti dalla Lega, per un totale di circa 300 mila euro, arriva una boccata d’ossigeno per il nostro territorio”. Lo dichiara il coordinatore della Lega della provincia dell’Aquila, Tiziano Genovesi, che ringrazia il coordinatore regionale, il deputato Luigi D’Eramo, il vice presidente della Regione Abruzzo, Emanuele Imprudente, i consiglieri regionali Simone Angelosante e Antonietta La Porta e tutto il gruppo regionale per l’eccezionale lavoro portato avanti in questi ultimi 12 mesi. Tanti i Comuni che beneficeranno di questi contributi ci sono Vittorito, Pratola Peligna, Rocca Pia, Ortucchio, Cerchio, Massa d’Albe, Rocca Di Mezzo e Rocca Di Cambio. Cerchio. “Con l’approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e dei contributi straordinari destinati ai Comuni, fortemente voluti dalla Lega, per un totale di circa 300 mila euro, arriva una boccata d’ossigeno per il nostro territorio”. Lo dichiara il coordinatore della Lega della provincia dell’Aquila, Tiziano Genovesi, che ringrazia il coordinatore regionale, il deputato Luigi D’Eramo, il vice presidente della Regione Abruzzo, Emanuele Imprudente, i consiglieri regionali Simone Angelosante e Antonietta La Porta e tutto il gruppo regionale per l’eccezionale lavoro portato avanti in questi ultimi 12 mesi. Tanti i Comuni che beneficeranno di questi contributi ci sono Vittorito, Pratola Peligna, Rocca Pia, Ortucchio, Cerchio, Massa d’Albe, Rocca Di Mezzo e Rocca Di Cambio.

“Abbiamo raggiunto un traguardo importante che si traduce in aiuti concreti alle amministrazioni e alle associazioni che, nonostante le difficoltà dettate dall’emergenza sanitaria in corso, hanno continuato a fornire supporto con grande spirito di abnegazione”, spiega Genovesi, “In un momento di grande difficoltà per i territori la Lega ha voluto agevolare le realtà sportive, culturali, che operano nel sociale, e i Comuni, duramente colpiti dagli effetti della pandemia. Per sostenere la ripresa post-Covid”, illustra il coordinatore provinciale, “le parole non bastano, serve concretezza. Sono orgoglioso dell’attività curata dai consiglieri e da tutti gli amministratori della Lega che, ancora una volta, si sono mostrati vicini ai sindaci abruzzesi”.

Tra i contributi contenuti nel Bilancio, riguardanti la provincia dell’Aquila, Genovesi ricorda che “sono stati destinati 30 mila euro al Comune di Avezzano per la manutenzione straordinaria delle Opere pubbliche, 10 mila euro alla Caritas diocesana di Avezzano, che in questo momento di grave crisi sostiene centinaia di famiglie in difficoltà. Ci sono poi i 100 mila euro destinati all’Azienda municipalizzata dell’Aquila che gestisce il trasporto pubblico (Ama), altri 100 mila euro serviranno per riqualificare l’intera area di Fonte Cerreto”, conclude, “ai piedi del versante aquilano del Gran Sasso, 10 mila euro, infine, sono stati stanziati a favore della Croce Rossa di Carsoli”.