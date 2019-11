Bilancio non approvato a Castellafiume, il sindaco: punti rimandati per pura cortesia, non per errori di procedura

Castellafiume. “Il consiglio comunale si è svolto regolarmente con l’approvazione di 11 argomenti sui 14 all’ordine del giorno”. Il sindaco di Castellafiume, Giuseppina Perozzi, smentisce l’opposizione negando, verbale alla mano, il mancato svolgimento dell’ultima seduta. “L’errore definito procedurale” spiega “attiene unicamente alla mancata comunicazione via e-mail, al capogruppo della minoranza, dell’elenco delle delibere di giunta del 29 ottobre pubblicate sul sito e all’albo pretorio del comune nonché inserite nel deposito degli atti di bilancio per il tempo previsto dalle norme”.

Si è preferito per pura cortesia istituzionale, sottolinea , rimandare i provvedimenti ‘incriminati’ per evitare sterili polemiche e non per errori procedurali (di cui si potrebbe parlare solo in caso di violazione di norme e regolamenti), e senza alcun bisogno di fantomatiche richieste di parere che sarebbero state rivolte telefonicamente al Ministero degli Interni. Va da sé, chiarisce ancora, che tutto ciò resta lontanissimo da problemi o addirittura “scontri” politici attinenti a scelte di merito.

“E’ evidente che il comportamento corretto e collaborativo non è apprezzato” – conclude –”ma questo non ci indurrà ad agire diversamente. L’approvazione del bilancio entro il 30 novembre, considerato comportamento virtuoso, avrebbe valorizzato Castellafiume che, con grande fatica tenta di risalire la china. Ci si può vantare di averlo impedito?”.