Bilancio Abruzzo, per le strade del Fucino arrivano ulteriori 60mila euro per la messa in sicurezza

Avezzano. Buone notizie per la Marsica dopo l’approvazione del bilancio in Regione Abruzzo, arrivato a tarda notte.

Dalla Regione, infatti, arrivano ulteriori 60mila euro per la messa in sicurezza e manutenzione delle strade del Fucino. Un tema portato in aula dal consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Giorgio Fedele, e approvato dall’assise civica. Il problema delle strade fucensi è, dall’inizio della legislatura, una battaglia portata avanti dal pentastellato marsicano.

“Proseguiamo con il finanziamento per la messa in sicurezza e la pulizia dei fossi di guardia sulle strade fucensi. Oggi grazie ai miei interventi la Regione Abruzzo ha previsto ulteriori 60mila euro per ripristinare la necessaria e corretta fruibilità della rete stradale nel comprensorio del Fucino. Stiamo lavorando”, sottolinea Fedele, “da anni su questa area attraverso continui stanziamenti in bilancio. Nelle precedenti leggi regionali, infatti, abbiamo già fatto destinare già circa 300 mila euro con i nostri emendamenti e con quelli approvati nell’ultima seduta continuiamo a finanziare la sicurezza stradale del territorio. Tutto questo esclusivamente grazie al Movimento 5 Stelle”.

Arrivano anche fondi, per 1500 euro, per la promozione delle rappresentative di hockey abruzzesi su prato al torneo nazionale delle regioni. “Per la promozione e per il sostegno della rappresentative femminili e maschili di hockey su prato”, spiega il 5 Stelle, “ho ottenuto questi fondi al fine di concedere un contributo straordinario alla Delegazione Abruzzo FIH (Federazione Italiana Hokey) per l’acquisto di divise e materiali. Sosteniamo tutti gli sport perché l’attività agonistica rappresenta un volano per il benessere psicofisico dei nostri giovani”.

Tra i contributi approvati anche quelli destinati al Comune di Sulmona per interventi di manutenzione all’immobile ex sede Scuola Materna “Celidonio” (+50mila euro) e fondi a Tagliacozzo (+8mila e 500 euro) per le attività ed eventi culturali.

“Restituire un edificio alla città”, continua Fedele, “è lo spirito con il quale ho predisposto dal bilancio di Regione Abruzzo 50mila euro da stanziare a favore del Comune di Sulmona per ristrutturare l’immobile ex sede della Scuola materna “Celidonio”. Una spazio di condivisione in cui la cittadinanza attiva della città può trovare la sede ideale per svolgere attività ed eventi che valorizzino la vita sociale e culturale di Sulmona e del suo comprensorio. Sui fondi destinati a Tagliacozzo “consentiamo”, conclude Fedele, “in un momento di grande difficoltà dovuto alla pandemia, lo svolgimento di attività e manifestazioni che caratterizzano da anni l’offerta culturale della storica Associazione Amici del Festival di Tagliacozzo. Tutti eventi che hanno lo scopo di promuovere la diffusione dell’arte, della musica e del teatro, anche fuori dal periodo estivo”.