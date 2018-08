Biglietti e abbonamenti, arriva il bonus Trenitalia per i pendolari marsicani. Ma i carseolani restano fuori

sovra-regionale AS per gli abbonamenti, mentre per i biglietti di corsa semplice entreranno in vigore da oggi. I sistemi di vendita saranno aggiornati con le nuove tariffe da oggi, con prevendita degli abbonamenti dal 25 luglio. A partire da oggi, i titolari degli abbonamenti a tariffa con applicazione sovra-regionale AS, validi nel periodo tra ottobre 2017 e luglio 2018, puoi richiedere un Bonus AS, qualora il nuovo prezzo risulti inferiore a quello pagato. Per gli abbonamenti annuali il bonus va richiesto solo dopo il termine di validità. I moduli possono essere scaricati dal sito di Trenitalia e consegnati alle biglietterie di Avezzano e Tagliacozzo. Avezzano. Dal primo ottobre 2017 sono entrate in vigore le nuove tariffe con applicazioneAS per gli abbonamenti, mentre per i biglietti di corsa semplice entreranno in vigore da oggi. I sistemi di vendita saranno aggiornati con le nuove tariffe da oggi, con prevendita degli abbonamenti dal 25 luglio., i titolari degli abbonamenti a tariffa con applicazione sovra-regionale AS, validi nel periodo tra ottobre 2017 e luglio 2018, puoi richiedere un Bonus AS, qualora il nuovo prezzo risulti inferiore a quello pagato. Per gli abbonamenti annuali il bonus va richiesto solo dopo il termine di validità. I moduli possono essere scaricati dal sito die consegnati alle biglietterie di

I pendolari marsicani potranno ottenere un rimborso sull’abbonamento pagato, ma non tutti. “Da stazioni quali Avezzano e Tagliacozzo il calcolo ha funzionato con il ritorno alle tariffe del gennaio 2017 con un decremento medio del 3%”, ha spiegato un lettore, “per Carsoli non solo non si è avuto il decremento, ma addirittura un aumento di circa il 22%, esempio (da 68,70 mensili a 83,80 con il ricalcolo), di questo si è provveduto a effettuare un reclamo a Trenitalia infatti il personale e le biglietterie centrali non sapevano niente”. L’auspicio è che si possa correggere quanto prima l’errore per fare in modo che tutti i pendolari possano ottenere i rimborsi che gli spettano.