Bidello trovato a rubare nella scuola dove lavora, con lui un ex dipendente comunale di Avezzano

Avezzano. Bidello trovato a rubare nella scuola dove lavora. Con lui un complice. Si tratta di un ex dipendente comunale di Avezzano. Sono stati colti sul fatto dalla polizia locale. E’ successo ieri mattina quando una pattuglia della polizia locale di Avezzano ha colto due uomini in flagranza di reato mentre si rendevano responsabili del reato di furto ai danni della scuola elementare “San Simeo” di via Frescobaldi.

Si tratta di R.M. collaboratore scolastico della stessa scuola e di A.F. dipendente comunale a riposo i quali, approfittando della giornata festiva e della pochissima gente in giro per strada a causa del lockdown, si sono introdotti all’interno della scuola utilizzando le chiavi di servizio, per poi impossessarsi di materiale edile lasciato lì in attesa di essere collocato dalla ditta incaricata di completare i lavori.

Per effettuare l’asporto è stato utilizzato il veicolo dell’ex dipendente comunale, furtivamente introdotto dentro il cortile del plesso attraverso il cancello aperto all’occorrenza dal collaboratore scolastico utilizzando il telecomando presente all’interno degli uffici.

Alla vista degli agenti i due hanno immediatamente manifestato segni di nervosismo e tentato maldestramente di giustificarsi, per poi crollare di fronte all’evidenza e confessare il loro gesto.

A quel punto inevitabile è scattato il deferimento all’autorità giudiziaria.

L’attività operativa si colloca nel quadro degli intensi servizi di prevenzione e controllo del territorio attuati dalla polizia locale di Avezzano, anche nelle giornate festive.

