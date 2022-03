“Biblioteca a teatro: la battaglia dei Piani Palentini”, evento a Villa San Sebastiano con Monetti

Tagliacozzo. I giovani fondatori della “biblioteca di villa” si ripropongono con un nuovo format di evento, ospiti del teatro dell’Asilo Pio XI di Villa San Sebastiano, alle 17.30, il 26 marzo 2022, aprono il sipario portando all’attenzione dei molti appassionati della struttura uno degli episodi storici più importanti del territorio marsicano.

L’evento si pone il compito di entrare nel merito della battaglia dei piani palentini: ospiti d’onore come la professoressa Laura Micalizio ed il professor Pierluigi Magistri fondatori dell’associazione DANTE Dì, si confronteranno entrando nel dettaglio dei particolari più singolari con aneddoti e racconti della battaglia. Ne discuteranno insieme al sindaco di Tagliacozzo, Vincenzo Giovagnorio ed il sindaco di Scurcola Marsicana, Nicola De Simone, che oggi rappresentano i comuni contendenti pacificamente il patrocinio.

La Biblioteca di Villa, attraverso questo incontro, e più in generale, attraverso tutte le sue attività, vuole riscoprire il valore storico, artistico, culturale e sociale del nostro territorio e non solo, afferma il presidente della Struttura Antonelli Jonathan, in occasione dell’evento, in coordinamento con l’associazione DANTE Dì la biblioteca correderà il teatro con una mostra raffigurante la battaglia e consegnerà delle medaglie in segno di unione dei territori.

Ci saranno i saluti istituzionali del Vicepresidente del Consiglio Regione Abruzzo, Roberto Santangelo e del Presidente Confcooperative Abruzzo, Massimiliano Monetti.

A seguito l’aperitivo offerto dall’associazione “GLI AMICI” da sempre attenta alle diverse attività organizzate dalla biblioteca a cui gli organizzatori rinnovano i ringraziamenti per le diverse attenzioni di mostrate.

L’evento seguirà le norme anti Covid ancora previste per gli eventi: distanziamento, mascherine ffp2 e obbligo del Green Pass.