Biancoverdi in festa, complimenti dell’amministrazione di Avezzano alla squadra

Avezzano. “Complimenti all’Avezzano calcio per aver centrato l’obiettivo del ritorno in serie D, con una cavalcata trionfale che ha sempre visto in vetta la compagine biancoverde”. L’assessore Pierluigi Di Stefano e il presidente della commissione sport Nello Simonelli, a nome di tutta l’amministrazione Di Pangrazio, si congratulano con l’Avezzano per la vittoria del Torneo di Eccellenza.

“Un campionato dominato, una rincorsa esaltante verso la Serie D, il giusto premio per una squadra che sul campo ha dimostrato, oltre alle indubbie qualità tecniche, anche l’attaccamento alla maglia. Sempre Forza Avezzano- dice Simonelli – mentre l’assessore Di Stefano ricorda il lavoro di progettazione che si sta facendo per puntare al miglioramento dello Stadio dei marsi, soprattutto del campo, e renderlo una cornice più idonea ad ospitare le gare delle prossime stagioni. “Stiamo lavorando ad un progetto da presentare per i fondi PNRR che è relativo allo stadio e che si inserisce nell’opera più generale di miglioramento degli impianti sportivi della città”.