Bianca Atzei protagonista a Paterno per la festa in tributo a Sant’Onofrio e San Sebastiano. Ecco il programma degli appuntamenti

Avezzano. Anche se in termini metereologici sta tardando a palesarsi, la bella stagione foriera di numerosi eventi in tutta la Marsica è decisamente al via ed il suo tradizionale prologo è ancora una volta costituito dai festeggiamenti in onore a Sant’Onofrio e San Sebastiano a Paterno, nota frazione del capoluogo fucense. L’appuntamento clou sarà quello che vedrà esibirsi sul palco, nella serata di mercoledì 12, Bianca Atzei che, col suo timbro graffiato, sarà l’emblema dei festeggiamenti targati 2019. Ma c’è molto altro che bolle in pentola.

L’inizio informale della kermesse paternese avrà luogo domenica 9 in località Pietragrossa a partire dalle 16 con un suggestivo torneo di Burraco “all’ultima ruota”; seguirà un pomeriggio di giochi e animazione dedicato ai bambini per poi culminare nella serata gastronomica allietata dall’intrattenimento musicale di Viktor Piro e Tony Mione. Lunedì 10 assisteremo all’apertura ufficiale dei festeggiamenti con colpi scuri nella prima mattina e, all’imbrunire (19:30), la Santa Messa nella Chiesa parrocchiale da dove partirà la partecipatissima fiaccolata destinata ad approdare al Santuario di Sant’Onofrio. Serata di musica con l’esibizione dell’Orchestra spettacolo “Italia Star”, il cui inizio è fissato per le 22, ed epilogo di giornata con i fuochi pirotecnici a terra. Martedì 11 verrà integralmente tributato a San Sebastiano Martire. Alle 16:30 spazio alla memoria storica ed al sacrificio di molti col sentito cerimoniale della deposizione della corona floreale ai caduti che vedrà la partecipazione del Gruppo Alpini. Alle 19:30, in Piazza Gagliardi, la “serata dall’anziano” per poi immergersi nelle melodie della “Napoli, tre punti e a capo…”, tribute band di Renzo Arbore.

Come detto, la giornata di mercoledì 12, intitolata a Sant’Onofrio Eremita, porterà i festeggiamenti a raggiungere il loro apice col concerto di Bianca Atzei in Piazza Gagliardi (ore 22): un’artista autentica, lontana dai trampolini dei talent show, estremamente connessa alla sua folta base di fan ma, allo stesso tempo, godibile per uno spaccato di pubblico ampissimo, come dimostra il successo di “Ora esisti solo tu”; accanto un denso palinsesto di appuntamenti che scatteranno sin dalla mattina, quando il paese verrà risvegliato dal ritmo itinerante dell’Associazione bandistica “Amici della Musica” che imperverserà per le vie; alle 11 Santa Messa solenne con la partecipazione del coro “Timete Deum” di Tagliacozzo cui farà seguito la processione in onore del Santo. Alle 15:30, nel campo retrostante la Chiesa, animazione e gonfiabili mentre, alle 16:30, in Piazza Gagliardi, interessante percorso di conoscenza ed avvicinamento alla “pesca a mosca” a cura del Fly Club Marsica. Alle 17:30, dovuto spazio all’esposizione del Santissimo Sacramento presso il Santuario di Sant’Onofrio. Alle 18, nuovamente in Piazza Gagliardi, una lezione di spinning vi aiuterà a prepararvi alla soirée che vedrà Bianca Atzei, uno dei volti più noti dello scenario musicale italiano attuale, dominare il palco paternese e intrattenere il pubblico fino all’immancabile spettacolo pirotecnico della mezzanotte. L’estrazione della lotteria è invece in programma domenica 23 giugno alle 20:30 all’esito delle celebrazioni per il Corpus Domini.